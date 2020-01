28.01.2020

In Schwabmünchen erklingen die 80er-Jahre

Das Trio Acoustic Revolution begeistert mit alten Klassikern und Eigenkompositionen

Von Uwe Bolten

Die alten Balken im Dachstuhl des Germar’s Best Burger and Pizza hatten einiges auszuhalten, als der Sound von Acoustic Revolution durch den Raum dröhnte. Die tiefen Töne von Tom Lokaus Gesang wurden unterfüttert von Dennis Wendels fünfsaitigem Bass und Germar Thieles Solospiel an verschiedenen Instrumenten.

Mit dem Konzert des Schwabmünchner Trios startete die Veranstaltungssaison im Laden an der Riedstraße. „Nachdem wir den Termin veröffentlicht hatten, dauerte es nicht lange, bis die Veranstaltung ausverkauft war“, sagte Gastwirt Germar Thiele, der für das Konzert die Theke mit der Bühne tauschte. Es vergingen keine zwei Lieder, bis der ein oder andere Rempler auch den letzten Zuhörer aus der Ruhe brachte. Der Klang der Bass-Trommel, ebenfalls von Lokau gespielt, tat sein übriges.

Die Hits aus den 1980er-Jahren mit ihrem typischen Synthesizer-Sound kamen gut an. Liedern wie „Sunglasses at Night“ oder „Take On Me“ verliehen die Musiker von Acoustic Revolution einen neuen Klang. Aber die Band spielte auch eigenen Titel wie „Hooray“ und „Haunting by the Numbers“, mit denen sie im Juli 2012 auch schon beim ZDF-Morgenmagazin aufgetreten waren.

Die Freude am Spielen war dem Trio, das seit mehr als 20 Jahren auf der Bühne steht, anzusehen. Auf der Setliste standen auch Titel aus dem Folk-Genre wie „Whiskey in the Jar“ oder Countryklassiker „Thank God I’m a Country Boy“. Das Trio lässt sich nach eigener Aussage keinem Genre eindeutig zuordnen. „Wir machen Folkpop-Bluegrass-Country-Classicrock“, erklärte Thiele mit einem Lachen.

Immer wieder wirbelte Wendel seinen Bass auf der Stelle herum oder spazierte mit dem über zwei Meter großen Instrument auf der Bühne entlang. Lokaus großer Stimmumfang kam beim Titel „Wicked Games“ besonders zum Ausdruck. Thiele legte auf der Mandoline zahlreiche schnelle Soli hin.

„Da wir die Musik nicht mehr hauptberuflich machen, werden wir nicht mehr so oft wie früher zu hören sein“, sagte Thiele. Ausruhen wollen sich die drei Musiker aber nicht.

„Den ein oder anderen neuen Titel wird es noch geben“, versprach Thiele. Das Publikum schien mit den bekannten Liedern des Programm aus dem Vorjahr zufrieden und verlangten mehreren Zugaben.

