27.03.2019

In Schwabmünchen fließen Millionen in den Bau

Der Schwabmünchner Stadtrat hat den Haushalt für 2019 mit einem Volumen von 47 Millionen Euro einstimmig verabschiedet. Warum es trotzdem kritische Stimmen gab.

Von Christian Kruppe

Dreimal wurde der Haushalt Schwabmünchens – zumindest öffentlich – vorberaten, dann war das mehr als 700 gedruckte Seiten starke Werk beschlussfähig.

Stolze 47 Millionen Euro umfasst der Haushalt, der im Vergleich zum Vorjahr um weitere viereinhalb Millionen gewachsen ist. Langsam aber stetig nähert sich Schwabmünchen der 50-Millionen-Marke.

Dabei verhält sich die Stadt „wie die oft zitierte schwäbische Hausfrau“, wie Bürgermeister Lorenz Müller zu Beginn seiner Haushaltsrede sagte. „Wir geben nur das aus, was wir haben und legen etwas zur Seite, um dann bei Bedarf investieren zu können“, so Müller.

Auf diese Weise landeten 6,5 Millionen Euro im Rücklagetopf, die in diesem Jahr ausgegeben werden können. „Wir greifen heuer in die Rücklagenschatulle und investieren in das, was Schwabmünchen bisher so attraktiv gemacht hat und was die Stadt diesbezüglich auch weiterbringen soll“, erklärte der Bürgermeister. Genau meint er damit die weitere Verbesserung der Infrastruktur. Die Planung des Lehrschwimmbeckens geht weiter, die Fuggerstraße wird ausgebaut, das Alte Rathaus kann endlich saniert werden und das Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder wird erweitert. Gerade im letztgenannten Bereich dürften die Ausgaben die bisherige Kalkulation überschreiten. Denn es werden noch Räume für die Kinderbetreuung benötigt. Finden sich diese nicht im städtischen Bestand, so müssen diese geschaffen werden. Und das wird weitere Kosten verursachen. „Wir werden bei der Kinderbetreuung alles machen was notwendig ist“, versprach Müller.

Neuverschuldung in Höhe von 1,5 Millionen Euro

Insgesamt kann Schwabmünchen sogar mehr als die knapp 14 Millionen, die im Vermögenshaushalt stehen, investieren, denn die verfügbare Summe wird mit Ausgaberesten in Höhe von 3,4 Millionen aus dem Vorjahr erhöht. Trotzdem wird die Stadt der Planung nach nicht an einer Neuverschuldung von rund 1,5 Millionen vorbeikommen. Ein in Augen des Bürgermeisters „durchaus verantwortbarer Betrag“, da der Schuldenstand in den vergangenen Jahren kontinuierlich verringert werden konnte und auch der Zins weiterhin sehr günstig ist.

Mit knapp sechs Millionen sind die Personalkosten einer der umfangreichsten Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt. Bürgermeister Lorenz Müller verwies dabei darauf, dass dies 427 Euro pro Einwohner seien. Der Landesdurchschnitt 2016 betrug 459 Euro, einer Erhebung des Städtetages vor zwei Jahren lag der Personalkostenanteil bei westdeutschen Kommunen sogar bei 747 Euro. Aber die Personalkosten stehen, zumindest bei den Freien Wählern, in der Kritik. Deren Fraktionssprecher Reinhold Weiher regte Personalaufstockungen an. „Die Anforderungen an die Mitarbeiter steigen, wir haben für Entlastung zu sorgen. Das müssen wir unbedingt angehen“, fordert Weiher.

Freie Wähler wünschen sich mehr Mut

Weiher betonte zudem, dass die Fraktion der Freien Wähler hinter dem Haushalt stehe. Zeitgleich wünscht sich die zweitgrößte Gruppierung im Stadtrat mehr Mut bei der Hauhaltsplanung. „Wir müssen auch mal gegen den Strom schwimmen“, so Weiher. Nachholbedarf sieht er auch beim Sozialen Wohnungsbau. Ein Punkt, den auch SPD-Fraktionssprecher Bernd Zeitler bemängelte. „Für den sozialen Wohnungsbau sind wieder keine Ausgaben vorgesehen. Da muss aber bald was umgesetzt werden“, forderte Zeitler. Dabei bringt er auch die Flächen an der Jahnstraße ins Spiel. „Dort hat man angefangen zu planen, nun ist es ruhig um das Areal geworden. Da muss es mit Blick auf den Wohnungsmarkt Bewegung geben. Wir müssen für bezahlbaren Wohnraum sorgen“, ergänzte der SPD-Mann.

Bislang ist im Bereich des sozialen Wohnungsbaus vorgesehen, im geplanten neuen Baugebiet im Südwesten Flächen für solche Projekte vorzuhalten.

CSU lobt den Haushalt

Zufriedener mit dem Haushalt zeigt sich die CSU. Deren Fraktionssprecher Bernhard Albenstetter wies nochmals auf die Bedeutung der Zahlen hin: „Mit den 33 Millionen aus dem Verwaltungshaushalt erledigen wir die Pflichtaufgaben. Mit den 13 Millionen des Vermögenshaushaltes setzten wir Signale für eine gute Entwicklung Schwabmünchens.“ Zudem lobte Albenstetter das gute Zusammenspiel von Stadtrat und Verwaltung bei der Erstellung des Haushaltes.

Mit Blick auf den verabschiedeten Haushalt befindet Lorenz Müller „dass alle wichtigen Bereiche meines Erachtens gut bedacht sind, nicht nur die so wichtige Bildung und Kinderbetreuung. Auch für Kultur, Sport und vor allem für die Infrastruktur geben wir viel Geld aus. Ich bin mir sicher, dass unsere Bürger dies anerkennen, sind sie doch der unmittelbare Nutznießer.“

