vor 41 Min.

In Schwabmünchen gestürzter Radler schwebt noch in Lebensgefahr

Plus Der Radler, der am Freitagnachmittag in Schwabmünchen unter dramatischen Umständen gerettet wurde, schwebt immer noch in Lebensgefahr.

Von Norbert Staub

Wie die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, geht es dem 68-Jährigen nach wie vor sehr schlecht, sodass er weiter in der Uniklinik behandelt werden muss. "Es besteht noch Lebensgefahr", sagte ein Sprecher der Schwabmünchner Polizei. Wie berichtet war der Mann in der Schwabegger Straße von seinem Fahrrad gestürzt. Eine Spaziergängerin, die ihn am Straßenrand entdeckt hatte, setzte einen Notruf ab. Die Rettungskräfte konnten den Mann wiederbeleben und brachten ihn ins Krankenhaus. Ursache für den Sturz des Radlers in Schwabmünchen weiter unklar Trotz eines Zeugenaufrufs hat die Polizei immer noch keine Klarheit, wie es zu dem Unfall kommen konnte. "Wir gehen aber davon aus, dass der Radfahrer gestürzt ist, ohne dass jemand anderes daran beteiligt war", so der Polizeisprecher. Ein Gutachter wurde verständigt und möglicherweise bringen seine Untersuchungen weitere Erkenntnisse. "Die Spaziergängerin hat schnell und genau richtig reagiert", lobt der Polizeisprecher. Man sollte, wenn nötig, Erste Hilfe leisten und die Kenntnisse darüber regelmäßig auffrischen. "Aber in dieser konkreten Situation ist es auch für einen ausgebildeten Rettungssanitäter schwierig gewesen, die Wiederbelebungsmaßnahmen einzuleiten", so der Polizeisprecher. Zeugen werden weiter gebeten, sich telefonisch unter 08232/96060 bei der Polizei zu melden. Lesen Sie dazu auch: Radler muss in Schwabmünchen nach Unfall wiederbelebt werden

