In Schwabmünchen gibt es jetzt intelligente Ampeln

Plus Im Schwabmünchner Zentrum schaltet die Ampel künftig bei Bedarf auf Grün. Was sich dadurch für Autofahrer und Fußgänger ändert und wie die neue Technik funktioniert.

Von Christian Kruppe

Über Jahre, wenn nicht gar über Jahrzehnte, war es die selbe Prozedur: Wer in Schwabmünchen mit dem Auto von der Holzheystraße in die Fuggerstraße wollte, musste erst an zwei Ampeln vorbei. Die waren parallel geschalten. Das heißt: Wenn alles klappte, ging es in einem Rutsch durch. Doch diese „Mini-Grüne-Welle“ ist Geschichte.

Die Ampelanlage am Sparkassenplatz wurde schon vor vier Jahren im Zuge der Holzheystraßen-Sanierung erneuert. Nun folgte die Ampel an der Kreuzung Fuggerstraße/Raiffeisenstraße. Und damit auch einige Änderungen in Sachen Regelung.

Kamerasensoren erfassen den Verkehr und geben grünes Licht

Die Zeiten von fest programmierten Schaltfenstern gehören nun aber der Geschichte an. Denn die Ampeln reagieren nun auf den Verkehr. Die Leiterin des Tiefbauamts der Stadt, Miriam Kothe, erklärt die neue Regelung: „Im Grunde haben nun die Nord-Süd-Achsen, also die Fuggerstraße und die Garten- und Museumsstraße, dauerhaft Vorfahrt. Nur bei Bedarf wird die Ost-West-Achse auf Grün geschalten.“

Möglich machen das Kamerasensoren auf den Ampeln, die herannahenden Verkehr erfassen. Erfassen diese ein Fahrzeug, gibt es wenig später grünes Licht. Was für Auto- und Fahrradfahrer automatisch abläuft, erfordert für Fußgänger jedoch Handarbeit. „An allen Ampeln sind Taster angebracht, die lösen auch eine Grünphase aus“, erklärt Kothe die Änderung für Fußgänger.

Wobei laut Miriam Kothe die „Grüne Welle“ von der Holzheystraße zur Fuggerstraße nicht unmöglich ist. „Die Sensoren erfassen den Verkehr auch auf größere Distanz. So erfolgt die Schaltung recht zeitnah.“ Dabei besteht zwar das „Risiko“, dass Autos, die zur Raiffeisenbank einbiegen, auch das Signal auslösen. Das sei aber vernachlässigbar.

Haltelinie in der Raiffeisenstraße verschiebt sich nach hinten

Eine weitere Änderung betrifft die Haltelinie in der Raiffeisenstraße in Richtung Fuggerstraße. „Die jetzige gelbe Baustellenlinie wird auch die endgültige Haltelinie“, erklärt Kothe. Diese ist einige Meter hinter der ehemaligen Haltelinie. Nötig ist das für Busse und Lastwagen. Da die Fuggerstraße nicht mehr so breit ist, fehlt beim Abbiegen in die Raiffeisenstraße Platz zum Ausholen. Damit große Fahrzeuge trotzdem leicht abbiegen können, brauchen sie deshalb in der Raiffeisenstraße mehr Freiraum.

Apropos Baustellen: Davon gibt es in Schwabmünchen noch genügend. Seit Anfang der Woche ist ab der Abzweigung am Gerberbächle bis zur Luitpoldstraße – also am Berg – gesperrt.

Dort laufen Bauarbeiten, damit der Neubau von Wohn- und Geschäftshäusern an der Mindelheimer Straße einen Wasseranschluss bekommt. Die Sperrung soll nach Auskunft des zuständigen Landratsamts heute Vormittag zwischen 7 und 8 Uhr aufgehoben und abgebaut werden.

