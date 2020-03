In Schwabmünchen werden mehr Sozialwohnungen gebaut

Plus Schwabmünchen plant beim Thema Sozialwohnungen einen großen Wurf. Wo und wie die Stadt das Problem angehen will.

In Schwabmünchen soll es künftig mehr Sozialwohnungen geben. Aktuell gibt es 163, davon 150 im Taubental und 13 in der Nebelhornstraße. Jetzt soll kräftig aufgestockt werden.

Die Wohnbaugesellschaft des Landkreises Augsburg (WBL) will auf einem rund 3000 bis 4000 Quadratmeter großen Grundstück im geplanten Neubaugebiet „Südwest III“ etwa 20 bis 30 neue Sozialwohnungen errichten und anschließend im Taubental und in der Sudetenstraße die bislang noch nicht sanierten Wohnblöcke abreißen und neue Häuser wieder aufbauen. Nachverdichtung, lautet das Stichwort hier. Auf der Fläche dort sind momentan 74 Wohnungen untergebracht, in den Neubauten sollen es dann 117 sein. Macht dann ein Plus von 60 bis 70 Sozialwohnungen in der Stadt, wenn alles fertig ist.

Neue Wohnungen in Schwabmünchen sollen zunächst Ausweichquartier sein

Die Sozialwohnungen im Neubaugebiet sollen zunächst den Mietern im Taubental als Ausweichquartier dienen, wenn die Häuser dort abgerissen werden, sagte der WBL-Geschäftsführer Josef Hartmann in der Sitzung des Stadtrates am Dienstagabend. Das Vorhaben kann sich allerdings hinziehen. Erst einmal muss das Neubaugebiet an der verlängerten Badstraße erschlossen werden. „Danach würden wir sehr bald bauen. Der Bau benötigt rund eineinhalb Jahre“, so Hartmann. Und erst nach der Fertigstellung würden die Häuser im Taubental abgerissen. Aktuell zahlen die Mieter der WBL in Schwabmünchen bis zu 5,50 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete. Das ist gut die Hälfte dessen, was auf dem freien Markt für eine Neubauwohnung fällig ist. Wer in eine Wohnung der WBL ziehen möchte, braucht einen Wohnberechtigungsschein. Den gibt es abhängig vom Einkommen.

Im Landkreis betreibt die WBL insgesamt knapp 5000 Wohnungen. Schwabmünchen ist einer von zwölf Gesellschaftern der WBL mit einem Anteil von 1,85 Prozent.