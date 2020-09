18.09.2020

In St. Michael ist Schwabmünchens höchster Arbeitsplatz

Plus Die Kirche St. Michael wird für 2,2 Millionen Euro saniert. Für Pausen, um die Aussicht auf die Stadt und das Alpenpanorama zu genießen, bleibt aber keine Zeit.

Von Maximilian Czysz

„Wie Phönix aus der Asche erhob sich Schwabmünchen aus Schutt und Asche.“ So beschrieb Altbürgermeister Elmar Pfandzelter die Wochen nach dem verheerenden Bombenangriff auf den Ort. Es war der 4. März 1945, als der Luftangriff der Alliierten Tod und Verwüstung brachte. Auch die Pfarrkirche St. Michael wurde zerstört. Erst Jahre später erhielt sie ihr heutiges Aussehen. Die Schwabmünchner bauten das imposante Gotteshaus wieder auf. Das Gemeinschaftswerk hält immer noch und kommt derzeit bei der Sanierung ans Licht. Was sich derzeit auf der Baustelle tut.

Das Dach der Schwabmünchner Kirche wird besonders gegen Sturm gesichert

Der rund 14 Meter hohe Dachstuhl wirkt im Inneren deutlich kleiner als gedacht. Unzählige Balken ragen nach oben und formen den steilen Schutz, der jetzt eine stärkere Lattung mit deutlich mehr Sturmklammern und eine neue Dacheindeckung erhalten hat. 2000 Quadratmeter mit roten Biberschwänzen haben die Handwerker in den vergangenen Wochen ausgetauscht. Sie haben hoch oben über den Dächern der Stadt nicht nur den luftigsten Arbeitsplatz, sondern auch den schönsten. Denn auf der Südseite ist bei klarem Wetter das Alpenpanorama zu sehen. Allerdings machte den Handwerkern immer wieder Regen das Leben schwer. Architekt Philipp Bosse vom gleichnamigen Schwabmünchner Büro schnauft beim Thema auf. „Leicht war’s heuer nicht. Aber es ist etwas Besonderes, diese große Kirche zu sanieren.“

Verwaltungsleiter Christian Weh (links) und Architekt Philipp Bosse betreuen die Baustelle auf dem Dach. Bild: Marcus Merk

Das Wetter war es auch, dass dem Wahrzeichen der Stadt über die Jahre zu schaffen gemacht hat. Wind und Regen peitschten gegen das steile Dach. Immer wieder segelten kaputte Dachplatten herunter. „Das Dach war an wenigen Stellen nicht mehr ganz dicht“, sagt Verwaltungsleiter Christian Weh, der das Großprojekt begleitet. Dringender war ein anderes Problem: Statiker empfahlen, die alten handgeschmiedeten Stahlschrauben, die den Dachstuhl und den Deckenboden der Pfarrkirche sichern, zu kontrolliert. Weil die Balken über die Jahre geschrumpft sind, mussten die Verbindungen wieder festgezogen werden. Im Gotteshaus wurde ein Gerüst aufgebaut. Es ist mittlerweile verschwunden, der neu gestrichene Innenraum strahlt jetzt. Apropos Farbe: Die Kreuzweggemälde wurden genauso wie das Bild vom Hl. Michael im Chor von Experten restauriert.

Nasse Mauern werden in St. Michael aufgesägt

Die Mauer des Chorraums kommt nächste Woche unters Messer: Eine diamantbesetzte Säge schneidet sich horizontal in die Grundmauer. Anschließend werden Edelstahlplatten eingeschoben. Sie sollen verhindern, dass im Mauerwerk Feuchtigkeit aufsteigen kann. Auf der gegenüberliegenden Seite von St. Michael wurde bereits der gemauerte Westgiebel, der Wind und Wetter stand halten muss, zusätzlich gesichert. Neue Balken verbinden ihn mit der Dachkonstruktion.

Strahlend weiß erscheint das Gotteshaus. Bild: Marcus Merk

Nur am Übergang vom Turm zum Kirchenschiff habe es morsches Holz gegeben. Weil es in dem Bereich bei Stürmen zu einer Sogwirkung kommen kann, wurden dort alle Dachplatten mit Metallklammern gesichert. Rund 2,2 Millionen Euro sind für das gesamte Projekt veranschlagt. Zuerst war der Turm an der Reihe, dann das Kirchenschiff samt Dach. In den nächsten Wochen September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Im nächsten Jahr gehen die Bauarbeiten weiter

Im nächsten Jahr stehen die Seitenschiffe auf dem Plan. Zu den vielen Baustellen in und um das Gotteshaus gehören auch die Elektrik und die Heizung, die erneuert werden muss. Geplant ist außerdem ein behindertengerechtes WC. St. Michael wird fit gemacht für die nächsten Jahrzehnte. Die Kirche wurde ursprünglich um 1230 erbaut, aber beim Bombenangriff auf Schwabmünchen im März 1945 zerstört. Zwei Jahre später wurde sie wieder aufgebaut. „Es war eine erstaunliche Leistung, die Kirche so schnell wieder aufzubauen“, sagt Christian Weh.

