In den Hallenbädern gelten neue Regeln

Das Aquamarin Bobingen öffnet Anfang Oktober. Was die Gäste beim Besuch beachten müssen und wie Badbetreiber die abgeschlossene Freibadsaison bewerten

Von maximilian hornung und mAXIMILIAN cZYSZ UND Piet Bosse

Bei den sommerlichen Temperaturen denkt noch niemand an die Hallenbadsaison. Doch die Vorbereitungen laufen. Ab Samstag, 3. Oktober, beginnt der Badebetrieb im Bobinger Aquamarin – allerdings unter verschärften Hygieneauflagen.

So gilt im Innenbereich des Hallenbads die Maskenpflicht. Eine Ausnahme stellen nach Angaben von Bernhard Langert von der Stadt Bobingen die Duschen und Umkleiden dar. In diesen dürfen sich die Besucher ohne Maske aufhalten.

Darüber hinaus muss im Hallenbad ein Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden. Damit es nicht zu voll ist, wird der Einlass beschränkt. Es dürfen sich nur etwa 45 Personen gleichzeitig im Inneren des Bades aufhalten. Was ebenfalls neu ist: „Das Bad wird mehrmals täglich desinfiziert und gereinigt“, sagt Langert. Die gute Nachricht für Besucher: Die Schwimmbahnen im zwölfeinhalb Meter langen Becken stehen Badegästen komplett zur Verfügung. Mit Einschränkungen sei zunächst nicht zu rechnen. „Das chlorhaltige Wasser hat eine desinfizierende Wirkung“, erklärt Langert. Daher müssen im Becken auch keine Masken getragen werden.

Am kommenden Dienstag entscheiden die Mitglieder des Bobinger Werkausschusses über weitere Einzelheiten des Hygienekonzepts im Hallenbad und formulieren Erwartungen an die kommende Wintersaison. Zwar wird sich im Hallenbad einiges verändern und die Hygienemaßnahmen zunehmen. Doch wenn es nach Langert geht, sollen zumindest die Preise nicht steigen. Auch die angebotenen Kurse werden nach momentanem Stand stattfinden können – vorausgesetzt, die Corona-Situation lasse dies Anfang Oktober zu. Wer ins Bad will, muss Tickets vermutlich online reservieren. „Die Tendenz geht dahin“, sagt Bernhard Langert. Mit der gerade abgeschlossenen Freibadsaison ist Langert zufrieden: „Trotz einer Verkürzung von zwei Wochen kamen nur etwa 12000 Besucher weniger“, sagt er. Zum Vergleich: Im Sommer 2019 verzeichnete das Bobinger Freibad 65000 Badegäste. Dass in diesem Jahr weniger Gäste kamen, macht Langert auch am mittelmäßigen Wetter zum Sommeranfang fest. Auch in Schwabmünchen schreckte das Wetter Badegäste ab: „Nur an den wenigen sehr schönen, heißen Tagen waren wir ausgebucht“, sagt Rudolf Fabricius, Mitarbeiter bei der Stadt Schwabmünchen. An den besonders heißen Tagen seien alle Eintrittskarten in den frühen Morgenstunden ausgebucht gewesen. Maximal konnten nachmittags bis zu 600 Gäste ins Schwabmünchner Freibad, aber auch bei 25 Grad seien stets noch Plätze frei gewesen. Dass es nur wenige wirklich heiße Tage gab, überrascht ihn aber nicht: „Es war ein normaler, durchwachsener Sommer“, sagt Fabricius. „Vom Ablauf her und mit der Organisation waren wir zufrieden“, bilanziert er den besonderen Corona-Sommer. Offizielle Besucherzahlen für den Sommer 2020 gibt es noch nicht, aber auch in Schwabmünchen wurde weniger gebadet. Fabricius: „Durch Zugangsbeschränkungen hatten wir deutlich weniger Gäste.“ Darauf müssen sich Gäste in den anderen Hallenbädern in der Region einstellen:

Das Hallenbad des Gymnasiums Königsbrunn bleibt für den öffentlichen Schwimmbetrieb bis mindestens Mittwoch, 30. September, geschlossen. Das Landratsamt prüft noch, ob und wie das Hallenbad geöffnet werden kann.

Auch im Lechtalbad gibt es eine Reihe von Vorschriften. In Warteschlangen, im Ein- und Ausgangsbereich, im Gang, im Föhnbereich sowie im Umkleidebereich besteht Maskenpflicht. Verschiedene Attraktionen und Einrichtungen sind derzeit nicht erlaubt und deshalb nicht in Betrieb. Ins Hallenbad dürfen maximal 210 Gäste. Ist die Anzahl an Besuchern erreicht, ist auch mit einer Saisonkarte kein Einlass möglich. Zur Kontrolle werden Armbänder an die Gäste ausgegeben. Nur Personen mit einem Armband dürfen sich im Wasser aufhalten. Die Zeit im Wasser wird begrenzt, um möglichst allen Besuchern den Aufenthalt im Wasser zu ermöglichen. Im Schwimmerbecken gilt die Einbahnregelung: Dort darf nur in eine Richtung geschwommen werden.

Das Hallenbad bleibt vorerst noch geschlossen. Bis Ende des Monats soll ein Hygienekonzept entwickelt werden. „Wenn wir für Badegäste öffnen, öffnen wir das Bad auch für den Schwimmunterricht“, sagt Bürgermeister Peter Ziegelmeier.

Das Gartenhallenbad Stadtbergen soll ab heute öffnen. Badegäste müssen sich online anmelden und beim Betreten eine Maske tragen. Zugelassen sind maximal 32 Gäste gleichzeitig.

