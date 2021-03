19:08 Uhr

In den Wertachkliniken herrscht Sorge angesichts steigender Corona-Zahlen

Plus Derzeit liegen keine Covid-Patienten auf den Intensivstationen der Wertachkliniken, doch der Krankenhaus-Chef fürchtet eine dritte Welle.

Von Carmen Janzen

Einige Wochen waren die Corona-Zahlen im Landkreis niedrig. Das spiegelt sich auch aktuell in den Patientenzahlen der Wertachkliniken in Bobingen und Schwabmünchen wieder. "Wir haben seit zwei Wochen kaum mehr Covid-Fälle auf den beiden Intensivstationen. Derzeit gar keinen. Und auch auf den Isolierstationen sind die Zahlen stark zurückgegangen. Ein Patient wurde in Bobingen positiv getestet und fünf in Schwabmünchen", sagt Krankenhaus-Chef Martin Gösele. Seit etwa einem Monat habe sich auch kein Mitarbeiter mehr mit Covid angesteckt. Viele von ihnen sind bereits komplett geimpft. Das entspanne die Personalsituation merklich.

Patientenzahlen werden an den Wertachkliniken wieder steigen

Doch seit einigen Tagen steigt der Inzidenzwert im Landkreis wieder. Aktuell auf mehr als 70. Gösele sorgt sich, dass dieser Trend auch bald wieder in den Krankenhauszahlen sichtbar werden könnte. "Es kommt immer etwas zeitversetzt. Da ist es eine Sache der Logik, dass die Patientenzahlen auch bei uns wieder steigen werden. Erst infizieren sich die Menschen, dann werden sie krank und erst anschließend kommt es zu einem schweren Verlauf", erklärt Gösele. Er hofft, dass sich mit zunehmender Zahl der Geimpften die schweren Covid-Verläufe deutlich reduzieren werden. Denn wenn ein Patient erst einmal beatmet werden muss, ist das Risiko hoch, an den Folgen des Virus zu sterben.

