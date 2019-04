00:33 Uhr

In der Föllstraße wird gebaut

Ab Montag gibt es Umleitungen

Autofahrer in der Föllstraße in Königsbrunn müssen sich für einige Wochen auf Einschränkungen einstellen. Die Straße wird im Zeitraum vom 29. April bis voraussichtlich 14. Juni im Bereich zwischen der Kreuzung Haunstetter Straße bis auf Höhe der Hausnummer 8 auf einer Länge von 140 Metern saniert. Es werden beide Gehwege mit beschädigten Bordsteinen sowie die Fahrbahn repariert. Deshalb kommt es dort zu Verkehrsbeschränkungen und Sperrungen.

Für maximal drei Wochen wird die Föllstraße im Bereich des nördlichen Gehwegs halbseitig gesperrt und im südlichen Gehwegbereich für die Dauer von zwei Wochen. In diesen beiden Zeiträumen wird für die Föllstraße jeweils eine Einbahnregelung angeordnet: Die Fahrbahn ist dann zwischen der Einmündung Germanenstraße und der Haunstetter Straße nur noch in Fahrtrichtung Ost befahrbar. Der Fußgängerverkehr wird auf die gegenüberliegende Straßenseite umgeleitet. Das Befahren der Föllstraße in Richtung Hunnenstraße ist in dieser Zeit nicht möglich, hier wird der Verkehr über die Germanenstraße umgeleitet. Für etwa eine Woche muss die Föllstraße komplett gesperrt werden.

Die Umleitungen sind für jeden Sanierungszeitraum entsprechend ausgeschildert. Während der ganzen Bauzeit werden die Haltestellen Föllstraße 3 und 6 um 220 Meter nach Westen in den Bereich der Föllstraße/Höhe Mittlerer Lechfeldgraben 2b verlegt. (AZ)

