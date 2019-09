00:31 Uhr

In der Siedlung ist wieder allerhand los

Im und um den Quartierstreff finden demnächst interessante Veranstaltungen statt

Von Siegfried P. Rupprecht

Wie engagiert das Quartiersmanagement unter der Leitung von Cora Hemming-Haas und die Bürger der Bobinger Siedlung sind, zeigt sich einmal mehr mit einem Blick auf den Kalender der nächsten Wochen. Hier lohnt es sich, gleich etliche Termine rot anzukreuzen.

und Garagenflohmarkt So findet am Samstag, 5. Oktober, von 11 bis circa 16 Uhr der zweite Hof- und Garagenflohmarkt in der Siedlung statt. Die Bürger bieten hier wieder eine Reihe von „Schätzen“ aus Wohnung, Keller und Dachboden an. Das Angebot reicht von Möbeln, Elektroartikeln und Geschirr über Haushaltswaren und Spielsachen bis hin zu Antiquitäten. An vielen Höfen werden die Besucher auch kulinarisch verwöhnt. Zudem bietet der Siedlerverein Bobingen Bratwürstl und Getränke an.

An der Aktion nehmen folgende Straßen in der Bobinger Siedlung teil: Buchen- und Erlenstraße, Eschenweg, Frühling-, Grenz-, Hindenburg-, Herbst-, Dr.-Kämpf-, Liguster- und Lärchenstraße, Pappelweg, Sommerstraße, Tulpenweg, Winter- und Wacholderstraße sowie Weißdornweg und Zedernstraße.

Im Rahmen des Netzwerks „Generation 55 plus“ bietet die Siedlergruppe Bobingen im Rahmen des Offenen Seniorentreffs am Mittwoch, 9. Oktober, ab 14 Uhr im Quartierstreff am Wertachzentrum eine Veranstaltung zum Thema „Genussvoll mitten im Leben: Bewusst essen, täglich bewegen“ angeboten. Darin macht die Diplom-Ökotrophologin Angelika Wenninger unter anderem deutlich, warum eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung eine immer wichtigere Rolle spielen und wie sich Genuss verbinden und praktisch im Alltag umsetzen lässt.

„Vielfältiges, buntes und fröhliches Miteinander“ lautet das Motto am Sonntag, 13. Oktober, um 14 Uhr im Quartierstreff der Hobby-Künstler vor Ort. Sie präsentieren Acryl-, Aquarell- und Ölfarben sowie Bleistiftzeichnungen. Die Bilder laden zum Austausch und Nachdenken ein. Auf die Gäste warten selbst gemachter Kuchen, Kaffee und Getränke.

Diese Veranstaltung thematisiert ab Oktober Probleme oder Sicherheitsfragen bei Handys, Smartphones oder Tablets. Auftakt dazu ist am Dienstag, 15. Oktober, im Quartierstreff. Die Veranstaltung dauert von 15 bis 17 Uhr. Erfahrene IT- Spezialisten stehen dann ehrenamtlich mit Rat und Tat zur Seite. Zielgruppe sind Senioren, aber auch Eltern mit ihren Kindern. Wichtig sei dazu allerdings eine rechtzeitige Voranmeldung im Quartierstreff, so Cora Hemming-Haas.

Das Quartiersmanagement hat mit der Schloßbergschänke und dem Siedlerverein Bobingen einen „Seniorenteller“ auf die Beine gestellt. Angeboten wird hier „Deutsches Essen“ zweimal die Woche mit Voranmeldung. „Für die Planung gibt es einen Speiseplan, der vier Wochen im Voraus feststeht“, macht die Quartiersmanagerin aufmerksam. Los geht es am Mittwoch, 16. Oktober, von 12 bis 14 Uhr. Pro Essen sind 6,50 Euro zu berappen. Getränke sind extra zu bezahlen.

aus der Siedlung. Die Verbundenheit vor Ort soll auch die Aktion „Impressionen aus der Siedlung“ zum Ausdruck bringen. „Jeder kann mit einem Foto aus der Siedlung mitmachen“, verdeutlicht Cora Hemming-Haas. Es könne auch ein schönes Erlebnis sein, eine Zeichnung oder ein besonderer Gegenstand. Voraussetzung sei aber eine Verbindung zur Siedlung.

Die Impressionen sind an die E-Mail-Anschrift qm@stadt-bobingen.de zu senden oder in den Briefkasten am Quartierstreff am Wertachzentrum einzuwerfen. Im Stadtboten werde dafür jeden Monat Platz sein, so Hemming-Haas.

Themen Folgen