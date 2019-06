vor 52 Min.

In diesem Sommer tragen die Bobinger Hut

Warum es besondere Festabzeichen geben wird und was der Mehrfachnutzen des Bobinger Strohhuts oder eines Baumwollfächers ist.

Von Elmar Knöchel

Festabzeichen sind bei Umzügen und Großereignissen ein Signal der Dazugehörigkeit und der Solidarität, außerdem gehört es zum guten Ton, als Schaulustiger mit ihrem Erwerb einen Obolus an die Veranstalter für die gebotene Unterhaltung zu zahlen.

Zuweilen handelt es sich noch um kunstvolle Anstecker oder knallige Plastik-Signets. Abgelöst wurden sie inzwischen in der Regel durch bunte Armbändchen. Das Organisationskomitee des in Bobingen anstehenden Jubiläumsfestes hat sich etwas ganz anderes einfallen lassen. Dabei sollen Strohhut und Baumwoll-Fächer nicht nur dem erhofften Sommerwetter Rechnung tragen.

Sonnenschutz statt Plastikanstecker

Die Freude im Kulturamt war groß, als die Kisten mit den Festabzeichen für die Jubiläumsfeiern zur Stadterhebung vor 50 Jahren eintrafen. Statt der üblichen Anstecknadeln oder Plastik-Gebilde gibt es in Bobingen eine sinnvolle Ausrüstung für die Festtage. Kulturamtsleiterin Elisabeth Morhard denkt dabei weniger an die Urlaubsstimmung, die die Fest-Utensilien in den kommenden Wochen in Bobingen verbreiten sollen. „Wir wollten etwas praktisches“, sagt sie vielmehr. „Und in die heutige Zeit passt es einfach nicht mehr, wenn man tausende Wegwerfartikel aus Plastik produziert“, fügt sie noch dazu.

Also hat man sich für etwas Nützliches entschieden. Es wird einen Strohhut geben. Unisex natürlich, damit ihn Frauen und Männer tragen können. Auch die Qualität sei gut, damit er auch noch den Rest vom Sommer zu gebrauchen ist, sagt Morhard. Es gibt ihn zwar nur ein in einer Einheitsgröße, doch er ist anpassungsfähig.

Die Alternative: ein Fächer

Wer keinen Hut aufsetzen möchte, für den steht als Alternative ein Fächer zur Verfügung. Aus Baumwolle und Bambus. Dieser sei qualitativ ebenfalls so gefertigt, dass man ihn auch noch im nächsten Jahr zur Kühlung verwenden könne. Somit würden diese Abzeichen sehr gut zum Sommer passen.

Gleichzeitig symbolisiert der Träger des „Bobinger Hutes“ oder des „Bobinger Fächers“ seine Verbundenheit mit der Stadt und ihren Bewohnern. Ein kleines Zeichen der Zusammengehörigkeit also. Natürlich würde sich das Festkomitee freuen, sähe man die beiden Symbole der Feierlichkeiten auch später noch auf Veranstaltungen. „Und wer weiß“, lacht Morhard, „vielleicht haben unsere beiden Abzeichen in 50 Jahren bei der Bobinger Hundertjahrfeier dann einen nicht zu verachtenden Sammlerwert“.

Die „Eintrittskarte“ ist im Juli im Handel

Diese modische „Eintrittskarten“ kosten drei Euro das Stück und sind ab sofort bereits im Bobinger Freibad erhältlich. Ab Anfang Juli gibt es sie im Kulturamt im Rathaus, bei Schreibwaren Schiller in der Siedlung sowie in der Hochstraße bei Opel Menhofer, bei Kaufmann’s und Bücher Di Santo.

Auch beim Radegundisfest in Waldberg werden der Hut und der Fächer zu bekommen sein. Mit dem Erwerb dieser außergewöhnlichen Eintrittskarten kann man dann sowohl die große Geburtstagsparade am 14. Juli in der Bobinger Innenstadt, als auch die Geburtstagsparty ab 16 Uhr auf dem Rathausplatz besuchen. Doch zum eigenen Schutz vor Sonnenwärme kann man sie natürlich auch schon früher nutzen.

Übrigens: Natürlich kann man dieser Tage auch seinen Strohhut vom letzten Urlaub herausholen. Doch spätestens am Festsonntag, 14. Juli, sollt es dann schon der Original-Hut mit Bobinger Band sein, um nicht als Spielverderber zu gelten.

