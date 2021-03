vor 17 Min.

In welche Projekte die Stadt Schwabmünchen heuer investiert

Viel Geld will die Stadt Schwabmünchen dieses Jahr für das geplante Hallenbad am Schulzentrum ausgeben.

Plus Das Hallenbad ist das größte Projekt der kommenden Jahre. Wofür die Stadt Schwabmünchen in diesem Jahr noch Geld ausgibt und welche Vorhaben diskutiert wurden.

Von Carmen Janzen

Seit Oktober vergangenen Jahres arbeiten Stadtkämmerer Bernhard Jauchmann und sein Stellvertreter Stefan Missenhardt am Haushaltsentwurf 2021 der Stadt Schwabmünchen. Dabei herausgekommen ist ein insgesamt 55 Millionen Euro schwerer Ordner mit nahezu 500 Seiten. Dieses Zahlenwerk präsentierten die Finanzchefs der Stadt vor Kurzem in den jüngsten beiden Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses. In der aktuellen Sitzung ging es um den gut 19 Millionen Euro umfassenden Vermögenshaushalt, also um einmalige Ausgaben im Jahr 2020, die die Stadt in verschiedene Vorhaben investieren möchte. Das sind 2,5 Millionen mehr als noch vergangenes Jahr.

Hallenbad ist das größte Projekt der kommenden Jahre in Schwabmünchen

Das größte finanzielle Einzelprojekt, das die Stadt in den kommenden Jahren beschäftigt, ist das geplante Hallenbad am Leonhard-Wagner-Schulzentrum zwischen Dreifachturnhalle und Stadthalle im Breitweg. Insgesamt kostet der Bau 15,4 Millionen Euro. Dieses Jahr werden aber voraussichtlich hauptsächlich Planungskosten und ein kleiner Teil der Baukosten anfallen. Außerdem beteiligen sich unter anderem auch der Freistaat und der Landkreis.

Kindergarten St. Anna kostet 7,5 Millionen Euro

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Kindern und Familien: Bereits begonnen haben die Bauarbeiten für die Erweiterung des Don-Bosco-Kindergartens in Schwabegg mit 2,4 Millionen Euro. Im Herbst soll der Neubau des St-Anna-Kindergartens an der Römerstraße starten, Kostenpunkt insgesamt etwa 7,5 Millionen Euro. Für Arbeiten an den Schulen sind etwa 500.000 Euro veranschlagt, ebenso viel erhält die Stadtmusikkapelle für ihren Neubau der Probenräume beim Wasserturm. Auch die Sanierung der Fuggerstraße schlägt heuer nochmals zu Buche.

Das neue Baugebiet "Südwest III" an der verlängerten Badstraße belastet den Haushalt der Stadt dagegen nicht. Zumindest nicht auf dem Papier. Hier investiert die Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Schwabmünchen (GWS GmbH) derzeit rund 20 Millionen Euro. Die GWS ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Schwabmünchen. Sie wickelt den gesamten Ein- und Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken sowie deren Erschließung ab. Stadt und GWS sind quasi ein Ehepaar mit Gütertrennung.

Das Geld für die Investitionen der Stadt stammt unter anderem aus Zuweisungen des Staates mit knapp acht Millionen Euro, Einnahmen aus dem Verkauf von Anlagevermögen (wie Grundstücke) mit etwa 1,3 Millionen, aus Rücklagen mit 2,7 Millionen Euro und aus dem Verwaltungshaushalt, der dem Vermögenshaushalt knapp 1,5 Millionen Euro überträgt. "Dieser Zuführungsbetrag liegt zwar weit über der gesetzlichen Pflichtzuführung, ist aber angesichts des geplanten hohen Investitionsvolumens nicht ganz befriedigend", so Bürgermeister Lorenz Müller.

Die für das Jahr 2020 vorgesehene Kreditaufnahme von ursprünglich knapp fünf Millionen Euro wurde nur zum Teil in Anspruch genommen. Dabei wurde für die Sanierung der Fuggerstraße auf ein zinsgünstiges langfristiges KfW-Darlehen in Höhe von zwei Millionen Euro zurückgegriffen.

Verschuldung der Stadt Schwabmünchen ist gestiegen

Damit ist die Verschuldung von Schwabmünchen seit vielen Jahren wieder gestiegen. Im Vergleich zum Jahr 2019 um gut 820.000 Euro auf 2,7 Millionen. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 188 Euro je Schwabmünchner Einwohner. Das liegt allerdings weit unter dem Durchschnitt ähnlich großer Städte (659 Euro).

"Auch der neue Haushalt wird nicht ohne neue Schulden auskommen", sagte Bürgermeister Lorenz Müller. Insbesondere wegen der größeren Vorhaben, aber auch wegen einer Vielzahl ein mittleren und kleineren Projekten. Die Neuverschuldung wird knapp vier Millionen Euro betragen.

Was passiert mit dem Spielplatz?

Der Ausschuss war im Großen und Ganzen mit den Ansätzen im Verwaltungshaushalt einverstanden. Klärungsbedarf gibt es noch bei drei Themen: Wie geht es mit dem Spielplatz an der Auerbergstraße weiter? Im Haushalt ist Geld für eine Sanierung des Platzes vorgesehen. Die Geräte sind in der Vergangenheit nicht mehr in Schuss gehalten worden, da ja eigentlich der neue Kindergarten dort gebaut werde sollte, der jetzt in die Römerstraße kommt. Die Vorschläge reichten von einer Blühwiese, über einen Kinderspielplatz, bis hin zu einem Basketballplatz. Wann mit der Sanierung der Verbindungsstraße Schwabegg/Leuthau begonnen wird, ist unklar. Eigentlich hatte der Stadtrat bereits beschlossen, dort eine Straße mit Ausweichbuchten für den Gegenverkehr anzulegen.

Einige Landwirte waren damit nicht besonders glücklich. Bürgermeister Müller wollte deshalb nochmals eine Versammlung anberaumen, die aber aufgrund von Corona bislang nicht stattfinden konnte. Für wenig Begeisterung sorgte auch der Kostenansatz von 125.000 Euro für die geplante Bushaltestelle in Schwabegg, die wegen des Neubaus des Dorfgemeinschaftshauses verlegt werden muss. So viel kostet allerdings ein Kasseler Hochbord, ein langer und hoher abgerundeter Betonbordstein, um den barrierefreien Einstieg in die Busse zu gewährleisten. Hier wurde angeregt zu prüfen, ob es dem AVV nicht möglich ist, neigbare Busse einzusetzen, um Barrierefreiheit zu gewährleisten.

Das sind die vorläufigen Zahlen des Haushalts 2021, diese können sich noch geringfügig ändern, da der Stadtrat das Werk erst noch absegnen muss.

Haushaltsvolumen insgesamt: 55.021.000 Euro

Verwaltungshaushalt: 35.985.000 Euro

Vermögenshaushalt: 19.036.000 Euro

aktuelle Verschuldung im Jahr 2020: 2,7 Millionen Euro.

