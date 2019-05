vor 43 Min.

Indigene Völker kämpfen gegen Ölkonzerne

Patricia Gualinga stellt ihre Arbeit bei einem Vortrag vor

Tief im Regenwald Ecuadors lebt die indigene Gemeinschaft Sarayaku, die seit vielen Jahren schon einen erfolgreichen Kampf gegen internationale Ölkonzerne führt. Patricia Gualinga ist die Führungspersönlichkeit dieser Gemeinschaft und verhindert das Eindringen der Ölkonzerne in ihr Territorium und das Ausbeuten ihrer Bodenschätze. Sie stellt ihre Arbeit am Donnerstag, 6. Juni, um 19.30 Uhr bei einer Konzertlesung mit dem Titel „Die Welt im Zenit – Am Amazonas entscheidet sich unsere Zukunft“ im Pfarrsaal Zur Göttlichen Vorsehung vor.

Durch ihren erbitterten Kampf um den Erhalt des Regenwaldes und ihren Einsatz für Klimaschutz wurde die Gemeinschaft um Patricia Gualinga schnell zu einem internationalen Symbol der Nachhaltigkeit und des zukunftweisenden Widerstands. In ihrer Rolle als Botschafterin war sie schon auf der ganzen Welt unterwegs. Sie sprach auf internationalen Veranstaltungen, wie der UN-Konferenz indigener Völker in New York und der Weltklima-konferenz in Paris. Mit ihren Kämpfen schützen die indigenen Völker die Integrität der Regenwälder und der Ökosysteme, in vollem Bewusstsein, es für die ganze Menschheit und für die nachfolgenden Generationen zu tun – nicht selten unter Einsatz ihres Lebens.

Patricia Gualinga übernimmt auch aus frauenspezifischer Sicht eine wegweisende Rolle. In ihrer Funktion als Vorbild und Mentorin vernetzt sie zahlreiche Frauenbewegungen, um mit vereinten Kräften für den Regenwald zu kämpfen. Die Wiener Politologin Isabella Radhuber verleiht Patricia Gualinga in diesem Diskurs ihre deutsche Stimme und verdeutlicht zusätzlich durch ihren eigenen Input die Brisanz des Themas. Mit der leidenschaftlichen Musik des Grupo Sal Duos fügen sich Patricia Gualingas authentische Erzählungen zu einer einzigartigen Collage zusammen, die informiert, hinterfragt, berührt und bewegt. Eine beeindruckende Veranstaltung, die mit der musikalischen Untermalung des Grupo Sal Duos umso lebendiger wirkt.

Die Veranstaltung des Königsbrunner Weltladens ist eine Kooperation mit der Petra-Kelly-Stiftung und wird von Mission Eine Welt und dem Katholischen Fonds gefördert. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von zwölf Euro im Weltladen, im Katholischen Pfarrbüro am Ulrichsplatz, im Kulturbüro und unter www.reservix.de oder für 14 Euro an der Abendkasse. (AZ)

