Informationsverbreitung als Auftrag

Beim VdK-Ortsverbandes stellt Vorsitzender Hermann Franze die Schwerpunkte vor. Was andere Initiativen besser können

Von Uwe Bolten

„Unser Sozialstaat steht auf dem Prüfstand“, formulierte Ortsverbandsvorsitzender Hermann Franze bewusst eindringlich zur Begrüßung gegenüber den rund 20 der insgesamt 196 Mitglieder des VdK-Ortsverbandes Graben-Lagerlechfeld, die sich im Bürgersaal zu ihrer Jahreshauptversammlung trafen.

Unter Anwesenheit vom Gräbinger Bürgermeister Andreas Scharf und seinen Vorstandskolleginnen Irene Gallus (Kassenwartin) und Uta Plasse (Beisitzerin) lobte er den VdK als größten deutschen Sozialverband, der sich immer wieder in der politischen Diskussion Gehör verschaffen konnte. „So sehen wir unsere Hauptaufgabe in der Informationsverbreitung“, stellte er für den Ortsverband fest und ergänzte, dass im Bereich sozialer Veranstaltungen mit Kaffeekränzchen und Ausflügen die örtliche Seniorenarbeit vom Ü60-Team und Seniorenclub Lagerlechfeld schon ein weitreichendes Angebot bestehe und diese „nicht zu schlagen sind“.

Die Zahl der Beratungen in sozialen Angelegenheiten durch die hauptamtlichen Kräfte im Kreisverband seien sprunghaft angestiegen. „Ich weiß, dass es schwierig ist, dort einen Termin zu bekommen. Manchmal ist sogar telefonisch kein Durchkommen“, räumte er ein und machte den Gräbinger Mitgliedern das Angebot, sich mit ihm kurzzuschließen. „Hin und wieder habe ich schnellere Möglichkeiten“, stellte der Vorsitzende in Aussicht.

Mit einem Appell an die Anwesenden, sich in die Verbandsarbeit einzubringen oder eine Rolle in der Vorstandschaft zu spielen, schloss Franze nach den Ehrungen den offiziellen Teil und eröffnete das gesellige Beisammensein mit zahlreichen persönlichen Gesprächen.

