vor 50 Min.

Inspiration für ein gesundes Leben

Mehrere Hundert Besucher informieren sich beim 18. Gesundheitstag in der Singoldhalle über regionale Angebote rund um das körperliche und seelische Wohlbefinden

Von Ingeborg Anderson

Gesund sein und sich wohlfühlen, wer will das nicht? Alle zwei Jahre informiert der Bobinger Gesundheitstag über das weitgefächerte Angebot, das man in Bobingen und der Region in diesem Bereich nutzen kann. Und die hohen Besucherzahlen zeigen, wie groß das Interesse ist, sich hier Informationen, Anregungen und Impulse zu holen.

Bürgermeister Bernd Müller wies in seiner Begrüßung auf die Besonderheit dieses 18. Gesundheitstages hin: „Das Wesentliche ist, dass der Gesundheitstag in diesem Jahr eingebettet ist in das bayernweite Festival „kunst & gesund“. Das ist passend, da alle wissen, wie wichtig das Zusammenspiel von Psyche und Körper für das Wohlbefinden ist“, sagte er und dankte den rund 30 Ausstellern für ihre Teilnahme.

Schon kurz nach der Eröffnung kamen zahlreiche Besucher, bis zum Ende der Veranstaltung werden es mehrere Hundert sein.

Kulturamtsleiterin Elisabeth Morhard wies auf einen der Schwerpunkte des diesjährigen Gesundheitstages hin: „Gesunde Ernährung ist sehr wichtig für den Körper“, sagt sie. Und tatsächlich erwartete die Besucher bei ihrem Rundgang durch die Messe ein weitgefächertes und appetitanregendes Angebot an regionalen Produkten. Etwa von der Gärtnerei Koch-Hagenbusch aus Inningen, die gleich ein ganzes Kräuterbeet mitgebracht hatte oder die rollende Gemüsekiste, die die frische Ware direkt ins Haus bringt. Auch Wurstwaren von in der Gegend gezüchteten Angus-Rindern und leckere Backwaren der Bobinger Bäckerei Hornik waren vertreten. Und ein Stand, der informierte, wie man per Thermomix alles frisch und gesund zubereiten kann.

Besucherin Marlies Riechle aus Bobingen interessiert sich besonders für Angebote, die die Gesundheit erhalten und fördern, außerdem für Kosmetika und wird an mehreren Ständen fündig. Aus Königsbrunn kam Sonja Wild und ist ganz begeistert: „Ich komme sehr gern und finde es besonders toll, dass die Angebote regional sind und man sie deshalb auch gut wahrnehmen kann“, schwärmt sie. Und eine junge Mutter aus Bobingen kam, um sich zu informieren, welche Hilfsmöglichkeiten es bei Rückenproblemen gibt. Und sie war überrascht, dass es neben verschiedenen Massagearten, speziellen Bewegungs- und Fitnessangeboten auch noch die Hypnosebehandlung gibt. Oder das Faszientraining – eine spezielle Methode, welche besonders das Gewebe zwischen den Muskelsträngen lockert und so zu mehr Beweglichkeit führt und den Stoffwechsel anregt. Dazu gab es einen Vortrag von Sportwissenschaftlerin Mirjam Klupp, außerdem 16 weitere Vorträge und Workshops und die Besucher konnten sich hier über das Thema, das sie am meisten interessiert, informieren.

Besonders zwei Angebote waren es, die die Brücke zum Thema Kunst schlugen: Einmal die Vhs Augsburg Land, die in Bobingen einen kunsttherapeutischen Kurs ins Programm aufgenommen hat. Veronika Hemme vermittelt den Teilnehmern nicht nur wie man aus verschiedenen Naturmaterialien, Pigmenten und sogar Gewürzen Farben mischt und damit malt, sondern auch, wie man so einen Prozess der persönlichen Weiterentwicklung anregt.

Zum anderen der Vortrag von Dr. Felizitas Leitner. Die niedergelassene Ärztin und Autorin setzt Kunst, genauer Poesie, seit vielen Jahren als Teil ihrer Therapie ein, indem sie die Behandlung ihrer Patienten mit Gedichten und anderen Texten unterstützt.

Mit Erfolg. Über ihre diesbezüglichen Erfahrungen hat sie ein Buch geschrieben, „Die Venus streikt – Gesund durch die Kraft der Poesie“ heißt es. „Gedichte enthalten Schlüsselworte, die Impulse auslösen können und zum Erkennen und Erklären einer Konfliktsituation beitragen können. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass infolge dessen die körperlichen Symptome verschwinden“, erklärt sie ihr Vorgehen.

Auch Tanz ist eine Kunstform, die zur Gesundheit beiträgt – und es macht Spaß, wie die Vorführungen auf der Bühne der Singoldhalle zeigten.

