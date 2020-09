vor 1 Min.

Integrationsprojekt: Bobingen als Vorbild für ganz Deutschland?

Plus Zwei Unternehmen gehen einen neuen Weg, um die Integration von Geflüchteten zu verbessern und gleichzeitig den Fachkräftemangel zu mildern.

Von Elmar Knöchel

Auf den ersten Blick sieht es aus wie in einer ganz gewöhnlichen Werkhalle. An verschiedenen Maschinen und Arbeitstischen sind Arbeiter mit dem Fertigen von Maschinenteilen beschäftigt. Auf den zweiten Blick allerdings wird deutlich, dass etwas anders ist. Denn die Mitarbeiter machen hier eine Ausbildung. Es sind Asylsuchende, die zu Facharbeitern ausgebildet werden. Denn die Ludger Boeck Maschinenbau GmbH (MLB) geht in Zusammenarbeit mit dem IZB, dem Integrationszentrum Bobingen, einen neuen Weg bei der Qualifikation von Geflüchteten.

Bobinger Projekt hat großes Potential

Ludger Boeck, der Geschäftsführer, sieht in seinem Projekt großes Potenzial: „Es kann doch nicht sein, dass wir in Deutschland unter Fachkräftemangel leiden und gleichzeitig eine große Gruppe von Menschen vergessen.“ Damit meint er die Möglichkeit, Asylbewerber gezielt auszubilden und weiter zu qualifizieren. Denn gerade bei diesen Menschen sei eine besonders hohe Motivation zu beobachten.

Es sind viele Familienväter darunter, die sich in Deutschland ein neues Leben aufbauen wollen. Die teilhaben wollen an der Sicherheit und den wirtschaftlichen Möglichkeiten, die sie so aus ihren Heimatländern bisher nicht kannten. Seine Azubis seien mit viel Eifer und Engagement dabei, sagt Boeck. Im Vergleich zu normalen, meist jugendlichen Bewerbern um Ausbildungsstellen als Industriemechaniker hätten die Asylbewerber andere Voraussetzungen. Mehr Lebenserfahrung und ein höheres Alter machten sie zu ehrgeizigen Mitarbeitern. Zusätzlich sei bei vielen schon eine Ausbildung aus ihren Heimatländern vorhanden. Diese könne zwar nur in den seltensten Fällen in Deutschland anerkannt werden, aber gewisse Grundlagen seien dadurch trotzdem vorhanden, sagt Boeck. „Wer in Syrien bereits an Autos geschraubt hat, der hat ein anderes Grundverständnis für die Mechanik und bringt eine gewisse Fingerfertigkeit mit.“

Ludger Boeck (2.v.l.) und Ausbilder Metin Cukuryut (3.v.l.) erklären Carmen Bader (links) und Edmund Mannes (rechts) vom Verein „Bobingen ist bunt“, wie die Ausbildung der Asylbewerber im Unternehmen organisiert ist. Bild: Elmar Knöchel

Natürlich brauche es aber noch weitere Grundvoraussetzungen, um eine Ausbildung zum Industriemechaniker erfolgreich abschließen zu können. Eine schulische Bildung, die in etwa den Kenntnissen eines Neuntklässlers in Deutschland entspricht, sei unbedingt nötig. Auch die Fähigkeit deutsch zu verstehen müsse vorhanden sein. Hier hilft der Ausbildungspartner IZB. Dort werden, neben theoretischen Ausbildungsinhalten, vergleichbar mit einer Berufsschule, zusätzlich Deutschkurse angeboten. Überhaupt ist manches neu an diesem Projekt.

Ohne Befristung und zwölf Euro Stundenlohn

Anders als bei einer traditionellen Ausbildung im dualen System sind die Mitarbeiter von Anfang an unbefristet und mit einem Stundenlohn von zwölf Euro bei der MLB angestellt. Unter der Voraussetzung, dass am Ende der Ausbildung die Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer abgelegt wird, haben die Mitarbeiter eine Übernahmegarantie. Den theoretischen Teil der Ausbildung übernimmt das IZB. So werde es den Mitarbeitern erspart, eine Berufsschule zu besuchen. „Wir haben Familienväter zur Ausbildung, die bis zu 50 Jahre alt sind. Die zusammen mit 17-Jährigen auf die Schulbank zu setzen, wäre keine gute Idee“, sagt Boeck. Gleichzeitig habe man, durch die intensive Betreuung während der Ausbildung, die Dauer der Lehre von 42 auf 31 Monate verkürzen können. Das brächte natürlich eine Ersparnis bei den Ausbildungskosten. Finanziert werde das Projekt übrigens zu einem großen Teil über ein Förderprogramm nach dem Qualifizierungschancengesetz der Arbeitsagenturen.

Edmund Mannes (links) lässt sich den richtigen Umgang mit der Feile erklären. Bild: Elmar Knöchel

Hinter diesem Wortungetüm verbirgt sich ein Programm, bei dem Förderquoten von fast hundert Prozent der theoretischen Ausbildung möglich seien. Das ergebe natürlich auch einen Pluspunkt für das Unternehmen, erklärt Boeck. Denn in der Regel verursache ein Ausbildungsplatz zum Industriemechaniker im Ausbildungsbetrieb Gesamtkosten von etwa 50000 Euro. Während die Ausbildung in diesem Projekt nur 11000 Euro kosten würde. Weil die Mitarbeiter von Anfang an einen unbefristeten Arbeitsvertrag hätten, wisse die Firma immer schon im Voraus, wie viele Mitarbeiter mit welchen Fähigkeiten wann zur Verfügung stehen. Das sei ein großer Vorteil für einen Industriedienstleister wie die MLB. Mittlerweile ist das ganze auch kein reines Pilotprojekt mehr. Das IZB ist auch an Standorten in Köln und Düren tätig. Weitere könnten folgen. Nicht zuletzt deswegen hatte sich auch das ZDF in seiner Sendereihe „Zoom“ ein Bild von den beiden Bobinger Unternehmen gemacht.

Integrationsprojekt: Bobinger Weg könnte Schule machen

Ludger Boeck ist davon überzeugt, dass der „Bobinger Weg“ Schule machen könnte. Denn letzten Endes gebe es ja nur Gewinner. Die Gesellschaft, weil sie Migranten integriere. Und die Betriebe, weil sie dringend benötigte Facharbeiter bekämen und schließlich die Menschen selbst, weil sie ein selbstbestimmtes und wirtschaftlich abgesichertes Leben führen können. In diesem Zusammenhang freute sich Boeck über den Besuch von Carmen Bader und Edmund Mannes vom Verein „Bobingen ist bunt“. Es könnten sich nämlich durchaus Synergien ergeben. Denn der Verein kümmert sich hauptsächlich mit ehrenamtlichen Helfern um die Integration und Betreuung von Asylbewerbern in Bobingen. Speziell im Hinblick auf das Angebot von Deutschkursen, aber auch bei der Unterstützung bei Behördengängen und Ähnlichem, könnten Verein und MLB eventuell zusammenarbeiten. Spontan sagte Ludger Boeck schon während des Gesprächs dem Verein tatkräftige Hilfe zu. Aus den Beständen seiner Firma könne er einige Computer entbehren und dem Verein zur Verfügung stellen.

