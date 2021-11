Chef der Wertachkliniken erklärt Patienten-Verlegung per Flugzeug

Plus Am Freitag wurde ein Corona-Patient aus den Wertachkliniken nach Bielefeld verlegt. Klinikvorstand Martin Gösele berichtet über die aktuelle Situation vor Ort.

Wie viele Corona-Patienten gibt es derzeit an den Wertachkliniken?



Martin Gösele: Aktuell sind in beiden Kliniken 23 Covid-Patienten, davon fünf invasiv und drei nicht-invasiv beatmet.