Interview

vor 23 Min.

Gankino Circus: Verrückte Vögel aus Franken kommen in die Stauden

Die Band Gankino Circus kommt am 16. Oktober in die Kulturschmiede Stauden.

Plus Mit Gankino Circus kommt eine so verrückte wie brillante fränkische Band mit Musik und Kabarett nach Mittelneufnach. Wir haben mit dem Bandleader gesprochen.

Von Marcus Angele

Gankino Circus – wer ist das? Wer vielleicht schon mal das Vergnügen hatte, die verrückten Vögel aus dem Frankenland live oder im Fernsehen sehen zu dürfen, der weiß, was für ein heiteres Spektakel im Mittelneufnacher Gemeindezentrum stattfinden wird. Die fränkische Band kommt mit ihrem Programm "Die Letzten ihrer Art" am Samstag, 16. Oktober, in die Stauden. Vorsitzender Karl Scheid und seine Kulturschmiede sind immer auf der Suche nach neuen, meist hier in der Region noch unbekannten Künstlern, vornehmlich aus der bayerischen Ecke. Und zur 25. Kulturnacht bringen sie wieder einen Kracher auf die Bühne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen