Interview: Warum Dietmar Braunmiller Bürgermeister in Großaitingen werden will

Wer wird Chef im Großaitinger Rathaus? Drei Kandidaten treten für das Amt des Bürgermeisters an.

Grüne, Großaitingen

1. Wenn Sie sich für Ihren Ort etwas wünschen könnten, was wäre das?

Einen klaren Plan für das, was ansteht und das, was machbar ist. Wichtig ist eine langfristige Planung, auch für schwierigen Zeiten, sodass auch die Jungen und Älteren dauerhaft ein gutes Umfeld vorfinden. Ein Beispiel dazu wäre ein Bahnhaltepunkt im Gewerbegebiet als deutliche Aufwertung für unser Gemeindegebiet.

2. Ich will Bürgermeister werden...

...weil ich Menschen mag und Spaß habe, ein Team zu entwickeln. Das Wissen aus meinen beruflichen Tätigkeiten kann ich hier gut einbringen und Sinnvolles bewirken.

3. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

In Zusammenarbeit mit Kirchen und Vereinen müssen den älteren Bürgern mehr Möglichkeiten angeboten werden, sich zu treffen. Dabei sollten auch gerade die jungen Leute regelmäßig dazu geladen werden, damit die Generationen mehr miteinander in Kontakt kommen. Ideal wären regelmäßige musikalische und kulturelle Veranstaltungen in einer Art Bürgertreff unter dem Motto Jung trifft Alt und Alt berät Jung.

4. Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon?

Ich nutze Telegram und WhatsApp für kurze Nachrichten. Dafür finde ich sie sinnvoll und gut. Als Zeitvertreib finde ich soziale Medien insgesamt eher schädlich für die Gemeinschaft, da dies die Zeit für echten, persönlichen Sozialkontakt mindert, oft zu Missverständnissen führt und eher oberflächlich bleibt.

5. Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Ort?

Da gibt es mehrere. Als Entspannungsort die Justinakapelle und die Weiher bei Reinhartshofen. In Großaitingen finde ich den Lauf der Singold durch den Ort sehr schön.

6. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Interesse am Gegenüber. Offen für Neues. Spaß beim Lösen von Problemen.

7. Was sind Ihre persönlichen Untugenden?

Ungeduld. Wenn ich eine Lösung für ein Problem sehe, kann es mir oft nicht schnell genug gehen.

