29.09.2020

Interview: Wie Kabarettist Silvano Tuiach die Corona-Pause genutzt hat

Plus Der Augsburger Kabarettist Silvano Tuiach hat in Schwabmünchen an einem Abend zwei Auftritte. Im Interview verrät der 70-Jährige, wie er sich fit hält.

Von Maximilian Czysz

Die Augschburger Kabarett-Ikonen machen Schwabmünchen unsicher: Am Sonntag, 11. Oktober, geben der Geisterfahrer und Herr & Frau Braun in der Stadthalle ihre Weltsicht zum Besten.

Während Herr und Frau Braun moderne Versionen der großen Duos der Weltliteratur zeigen, eckt die Kunstfigur Walter Ranzmayr, gespielt von Silvano Tuiach, mal wieder an: Wenn der Ranzmayr jemanden im Baumarkt anrempelt, dass er fast ins Schraubenregal stürzt, sagt er nicht „Verzeihung“ oder „Entschuldigen Sie“. Nur ein vorwurfsvolles „Hoppla“ entfleucht ihm. In Schwabmünchen wartet auf den „Ranzmayr“ eine besondere Herausforderung: Er spielt an einem Abend zwei Vorstellungen.

Zwei Vorstellungen an einem Abend: Geht da dem „Ranzmayr“ nicht die Luft aus?

Nein, es geht. Aber so ein Doppel-Auftritt dauert für einen Künstler insgesamt schon lange, weil man ja meistens Stunden vor dem Auftritt vor Ort ist. Im Kurhaus in Göggingen musste ich zuletzt Mitte der zweiten Halbzeit kurz Luft holen. Man muss ja auch sehen: Ich bin mittlerweile 70 und ertappe mich nachmittags dabei, dass ich beim Lesen einschlafe. Mein einziges Dopingmittel ist Cola.

Reicht auch der Humor für zwei Vorstellungen?

Ja, ja, ja. Ich muss aber zugeben, dass ich jüngst zwei Gags vergessen habe. Das war komischerweise in der ersten Vorstellung um genau 17.03 Uhr. Das hat mich im Nachhinein geärgert. Aber in der zweiten Vorstellung hab’ ich die Gags nachgeholt.

Wurde es der Kunstfigur Ranzmayr, die Sie spielen, eigentlich in den vergangenen Monaten langweilig?

Während des Lockdowns war eine absolut tote Zeit. Alle Ranzmayr-Bustouren sind ausgefallen. Auch alle Vorstellungen. In Bobingen fand am 6. März der letzte Auftritt statt. Ich hab’ die Zeit aber genutzt, um an einem irgendwann vielleicht in der Zukunft stattfindenden Soloprogramm zu schreiben.

Herr und Frau Braun nehmen Geisterfahrer Silvano Tuiach in die Mitte. Das Trio ist gemeinsam auf Tour. Bild: Rolf Störmann

In Schwabmünchen muss der „Ranzmayr“ ja nur so vor Energie sprühen, wenn er sich wieder anderen mitteilen kann.

Es tut wieder gut, auf der Bühne zu stehen.

Tickets Um einen den aktuellen Hygieneregeln entsprechenden Ablauf zu garantieren, wird es zwei Vorstellungen geben: 17 Uhr und 20 Uhr. Kartenbesitzer sollen mit dem veranstaltenden Konzertbüro Augsburg unter der Nummer 0821/ 45012524 (von Mittwoch bis Freitag von 9 bis 12 Uhr) Kontakt aufnehmen, um sich für einen der beiden Termine anzumelden und ihre Besucherdaten zu hinterlegen. Mit diesem Angebot wollen die Künstler den Zuschauern eine unbeschwerte Veranstaltung mit der gebotenen Sicherheit ermöglichen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen