23.03.2019

Italienische Nacht in der Stadthalle

Mit einem neuen Ansatz startet die Stadtmusikkapelle in den Frühling

Von Uwe Bolten

Einen vollkommen neuen Weg geht die Stadtmusikkapelle bei ihrem diesjährigen Frühjahrskonzert. „Wir brechen ein wenig mit der Tradition und bieten ein Konzerterlebnis an, das hoffentlich auch ein jüngeres Publikum anziehen wird“, sagt Sandra Deschler, Mitglied im Vorstand der Stadtmusikkapelle zur geplanten „Italienischen Nacht“ am Freitag, 29. März, in der Stadthalle am Breitweg. Ab 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) werden das Jugendblasorchester (Leitung Josef Utz), das Hauptorchester der Stadtkapelle (Leitung Wolfgang Siegert), die SingGoldies sowie die Liedertafel Schwabmünchen (Leitung beider Chöre Ingrid Jürges) für ein intensives italienisches Flair sorgen.

Leuchtende Berge und ein musikalischer Blick über den Lago Maggiore treffen auf Eros Ramazotti; ein Besuch in der weltberühmten Arena von Verona wechselt mit Gänsehautgefühl, hervorgerufen durch beliebte Arien und Volksweisen. Ergänzt wird das vielseitige Programm durch die bekanntesten Italo-Hits von Sommer, Sonne, Strand und Meer.

Passend zur italienischen Lebensweise dürfen die lukullischen Genüsse nicht fehlen. In der Pause und im Anschluss an die Veranstaltung werden süße und deftige italienische Leckereien sowie italienische Weine, aber auch Bier und alkoholfreie Getränke angeboten.

für die „Notte Italiana“ sind bei der Raiffeisenbank Schwabmünchen zum Preis von zehn Euro erhältlich, Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre wird freier Eintritt gewährt.

