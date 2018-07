vor 30 Min.

Italienische Opern, große Popsongs und ein Kaktus

Mit dem Konzert der „12 Tenöre“ findet das Königsbrunner Königsfestival einen würdigen Abschluss. Am Ende wird es heiß.

Von Petra Manz

Ein bombastisches Konzert und ein fulminanter Ausklang des Königsfestivals 2018: die Zwölf Tenöre entfesselten das Königsbrunner Publikum, das vor Begeisterung im Eisstadion tobte.

Bereits im Jahr 2016 waren die zwölf smarten Sänger in ihren schwarzen Anzügen hier zu Gast auf dem Königsfestival. Auch dieses Mal waren die Stuhlreihen vor der Bühne voll besetzt und die Zuschauer füllten die besten Platzreihen auf der Tribüne. Die Show, die die Zwölf im Rahmen ihrer Millenium Tour boten, war perfekt: Liederrepertoire, Choreografie, Klang- und Lichttechnik, ein professionelles Zusammenwirken, dem sich das Publikum nicht entziehen konnte.

Mit dem Tanzen klappt es nicht, dafür wird geklatscht

Mit dem Tanzen klappte es trotz flotter Rhythmen und Ermutigungen durch die Tenöre bei den Zuhörern aber dann doch nicht. Dafür fiel das Publikum sofort in rhythmisches Klatschen ein, als eingangs die erste italienische Arie erklang und die vollen Tenorstimmen die Luft in der Eishalle zum Vibrieren brachten. Und man war schon längst in Schwung und bester Stimmung als die zwölf mit „Der kleine grüne Kaktus“ eine komische Note oben drauf setzten.

Abwechslungsreich und kurzweilig gestalteten diese Ausnahmesänger, die aus verschiedenen Ländern stammen, ihr Programm, wechselten zwischen klassischen Arien und Pop- und Rocksongs hin und her, ohne dass ein Bruch zwischen den Genres spürbar geworden wäre. Und so freute sich das Publikum an unvergessenen Popsongs des letzten Jahrtausends wie „Yesterday“, „Halleluja“, „Bohemian Rhapsody“ oder Evergreens wie „My Way“ oder „Amazing Grace“. Bei „La Bamba“ hatten die Zuhörer sichtlich Mühe, sich weiter auf ihren Stühlen zu halten. Zur besonderen Erheiterung des Publikums trug Tenor Alexander Herzog bei, ein Franke und der einzige Deutsche in der Formation, dem mit seiner kugeligen Erscheinung, seiner sympathischen charmanten Ausstrahlung und witzigen Moderation die Herzen der Königsbrunner zuflogen, wenn sein Ruf nach „Königsbrrrrunnn!!!“ mit überraschend hoher Stimme durch die Eisarena hallte.

Opernlieder wie aus „Carmen“ oder aus „La Traviata“ wirkten beim Publikum ebenso ebenso ohrwurmartig wie Simon & Garfunkels „The Sound of Silence“ oder John Miles „Music“.

Zum aufgeknöpften Hemd wird gejohlt

Richtig zur Sache ging es dann im letzten Viertel des Konzerts, als die zwölf Tenöre ihre Sakkos fallen ließen und der eine oder andere von ihnen seinen wohlgeformten nackten Oberkörper unter dem aufgeknöpften Hemd freigab: Da kannten die „Königsbrrrrunner“ kein Halten mehr auf ihren Stühlen, da wurde gejohlt und gepfiffen. Und stehender Beifall begleitete die Performance der zwölf Männer bei „We will rock you“.

Mit „Time to say Goodbye“ war’s dann Zeit für den Abschied. Draußen vor der Halle wurde das Publikum vom Feuerwerk über dem Festivalplatz erwartet. Man war sich einig: Ein in jeder Hinsicht kurzweiliges und genussreiches Konzert und ein krönender Abschluss für das Festival 2018.

Bild: Sabine Hämmer

