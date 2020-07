06:29 Uhr

Jäger in Schwabmünchen fordern: Hunde sollten im Wald an die Leine

Plus Hunde frei laufen zu lassen, birgt nach Ansicht der Jägervereinigung große Risiken. Warum der Vorsitzende trotzdem mehr auf Einsicht als auf gesetzliche Regelungen setzt.

Von Uwe Bolten

Die Sonne senkt sich langsam hinter dem Horizont, der warme Sommerwind weht sanft über die noch nicht gemähte, hochgewachsene Wiese. Ein Hundehalter geht mit seinem vierbeinigen Liebling auf dem Weg zwischen Waldrand und offener Fläche spazieren. Der Hund, nicht angeleint, da er aufs Wort hört, bleibt stehen, reckt sich kurz und rennt mit aller Kraft in die Wiese, das Rascheln an mehreren Stellen verrät, dass der Hund nicht allein dort ist. Alle Rufe verhalten, wie im Rausch jagt der Vierbeiner den aufgescheuchten Hasen nach.

Mehrfach hatten sich Jäger und Landwirte an Roland Bock, Vorsitzender der Jägervereinigung Schwabmünchen, gewandt, da sie immer häufiger solche Beobachtungen, machen: Nicht angeleinte Hunde jagen über Wiesen, Felder oder im Wald und setzten Wildtieren wie Hasen und Rehen nach. „Rehe sind Sichttiere, die Wiesen und Felder gerne nutzen. Wenn Hunde ihnen nachjagen, verursacht das massiven Stress, die Tiere geraten in Panik und rennen möglicherweise über Straßen“, erläuterte der Jäger die Gefahren, die von jagenden Hunden ausgehen.

Bei Spaziergängen am Morgen und Abend sollten Hunde angeleint werden

Dabei ginge es ihm nicht darum, dass Wildtiere gerissen werden könnten, sondern die Gefährdung der Tiere. „Rehkitze beispielsweise haben noch keinen Fluchtreflex. Aus diesem Grunde sind die Jungtiere auch bei der Mahd so gefährdet. Kommt ein Hund einem Kitz zu nahe oder beschnuppert er das Wildtier, wird es vom Muttertier nicht mehr angenommen und verhungert“, schildert er mögliche Folgen. Bock betont eindringlich, dass gerade Rehkitze in hohen Wiesen, auch nahe am Wegesrand lägen. „Der Hund muss immer im Einflussbereich des Halters sein. Aber das ist sehr schwierig, wenn der Hund ein Wildtier sieht oder es wittert“, beschreibt der Waidmann die Problematik.

Deshalb sei es aus seiner Sicht notwendig, gerade bei Spaziergängen am Morgen oder in den Abendstunden, den Hund in diesen Bereichen anzuleinen. „Auch wenn der Hund sonst gut auf den Hundeführer hört, ist der Jagdtrieb größer. Wenn ich mit meiner Hündin Gaia außerhalb der Jagd in Wald und Flur unterwegs bin, leine ich sie häufig an. Das gilt auch, wenn mir Menschen oder andere Hunde entgegenkommen“, betont der Jäger, in dessen Revier pro Jahr rund 20 Kitze geboren werden.

Auch Hunde können von Wildtieren schwer verletzt werden

Doch nicht nur die Wildtiere sind in Gefahr. „Trifft der Hund beispielsweise auf Wildschweine mit Frischlingen, kann es äußerst gefährlich werden. Das Muttertier ist extrem wehrhaft und wird die Bedrohung ihres Wurfes gnadenlos verteidigen. Dabei können die Hunde schwere Verletzungen, sogar mit Todesfolge, erleiden“, beschreibt Bock. Das Schwarzwild lebe nicht nur im Wald, gerne nutzen sie die Deckung in Feldern, wenn der Bewuchs hoch genug ist, ergänzt er.

Wer auf ein Wildschwein trifft, sollte erst einmal still stehenbleiben, leise sein oder sich hinter einem Baum verstecken. Dann das Tier beobachten und sich langsam in eine andere Richtung zurückziehen. Bild: Andrea Warnecke, dpa-tmn

Für Roland Bock steht nicht das Jagdgesetz im Vordergrund, der das Nachstellen von Wild durch Hunde ausdrücklich untersagt. „Ich appelliere an die Hundebesitzer, ein besseres Verständnis für die Natur zu entwickeln und sich vorzustellen, wo sich Wildtiere aufhalten können. Das reduziert die Gefahren sowie den Stress für die Wildtiere, um ein Vielfaches, gerade jetzt in der Jungtierzeit. Gleichzeitig reduziert das Anleinen ein massives Verletzungsrisiko des Hundes, insbesondere bei Wildschweinen“, schließt er seine eindringliche Bitte.

Dabei legt er deutlich mehr Wert auf die Einsicht als auf die Tatsache, dass eine zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigte Person befugt ist, wildernde Hunde und Katzen zu töten. Diese gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier erkennbar dem Wild nachstellen und dieses gefährden können, so der Artikel 42 des bayerischen Jagdgesetzes.

