Jahrelanger Streit eskaliert in der Küche

Plus Ein Mann soll seine Frau mit einem Glas ins Gesicht geschlagen haben. Verletztungen trug aber nur er davon.

Gegen eine Geldauflage von 1200 Euro wurde gestern der Prozess gegen einen 44-jährigen Mann eingestellt. Ihm wurde vorgeworfen, im vergangenen Jahr seine Frau nach einem Streit verletzt zu haben. Er soll sie zunächst mit Wasser überschüttet und dann mit einem Glas nach ihr geschlagen haben. Angeblich traf er sie auch einmal mit der Faust auf dem Kopf. Der Mann stritt die Vorwürfe ab. Er will nach dem Streit im September 2018 im Treppenhaus gestürzt sein. Dabei sei das Glas zerbrochen – mit einer blutenden Wunde musste er anschließend ins Krankenhaus. Die Frau behauptete, dass er unvermittelt in der Küche mit dem Glas nach ihr geschlagen habe. Sie konnte sich mit einer Hand gerade noch schützen. Außer Schmerzen habe sie aber keine Verletzung davongetragen.

Während der Verhandlung am Amtsgericht Augsburg konnte die 39-jährige Hausfrau den genauen Ablauf nicht mehr detailliert schildern. Viele Fragen blieben offen. Klar wurde nur: In der Ehe lief es alles andere als harmonisch. Gegenseitige Vorwürfe waren offenbar an der Tagesordnung.

Seit vielen Monaten vom Mann getrennt

Die Frau wollte sich schon vor vielen Monaten von ihrem Mann trennen, wie sie vor Gericht wiederholte. Sie sagte wörtlich: „Ich habe während der gesamten Ehe Gewalt ertragen.“ Seit 2016 lebten sie getrennt unter einem Dach, es kam zu einem Prozess am Familiengericht und schließlich zu einem Kontaktverbot. Sie habe ständig Angst vor ihrem Mann gehabt. Mehrfach hatte sie die Polizei gerufen. Einmal hatte sie den Beamten einen Brief vorgelegt, in dem festgehalten ist, dass sie von ihrem Mann mit einem Gürtel und Stöcken geschlagen worden war. Als die 39-Jährige nach dem Schlag mit dem Glas ankündigte, dass sie wieder zur Polizei gehen werde, soll er ihr gedroht haben: Er mache ihr das Leben zu Hölle. Erst Tage nach dem Vorfall ging die Frau dann tatsächlich zur Polizei. Der Mann wiederum sagte vor Gericht, dass der Schlag ein Versehen gewesen sei. Eigentlich wollte er nur das Wasser über seine Frau kippen.

Eine Polizistin sagte als Zeugin aus, dass die Frau bei ihrer Anzeige weder ängstlich noch schüchtern gewesen sei, sondern vielmehr enthusiastisch gewirkt habe. Die Beamtin hatte den Eindruck gewonnen, dass sich die 39-Jährige zu befreien suche. „Sie weiß, was sie will.“

Die Bereitschaft zu Anzeige steigt

Das ist nicht immer so: Denn viele Opfer von häuslicher Gewalt brauchen lange, bis sie sich an die Polizei wenden. Statistiken zeigen: Erst nach durchschnittlich fünf Jahren holen Opfer Hilfe. Die gibt es unter anderem bei der Beratungsstelle „Via – Wege aus der Gewalt“ bei der AWO Augsburg. Dort arbeitet auch Anna Kirchner. Sie weiß mehr über die Hintergründe, warum Opfer oft Angst haben, sich anderen anzuvertrauen. Kirchner: „Partnerschaftsgewalt passiert oft im Verborgenen, hinter geschlossen Wohnungstüren und ist schambehaftet. Vielen Menschen fällt es schwer, so etwas persönliches nach außen zu tragen und viele haben auch Angst vor der Reaktion ihres Gegenübers. Denn das Thema Gewalt wird in unserer Gesellschaft immer noch tabuisiert.“ Aber die Bereitschaft, Vorfälle anzuzeigen, steigt. Das beweisen die Zahlen der Polizei. Im Bereich des Präsidiums Schwaben Nord wurden 2018 insgesamt 1638 Fälle von Häuslicher Gewalt erfasst. 2015 waren es 1369. Überwiegend sind es Frauen. Erschreckend: Bei über einem Drittel der Fälle sind immer Kinder anwesend. Anna Kirchner appelliert an Opfer: „Der erste Schritt, um die Gewalt zu beenden ist immer der, das Schweigen zu brechen und sich Unterstützung von außen zu holen.“

Lesen Sie auch den Kommentar von Maximilian Czysz: