17.12.2019

Jahresabschlussfeier des MAC

Die Königsbrunner Kart-, Motocross- und BMX-Fahrer wurden geehrt

Bei der Jahresabschlussfeier des MAC Königsbrunn im Trachtenheim ging es unter anderem um die sportlichen Erfolge. Im Bereich des Kart-Slalom berichtete Stefan Weiß von diversen Rennen im Rahmen des Schwabenpokals und der südbayerischen Meisterschaft. Destiny Djalog fuhr im Schwabenpokal in der Jahreswertung auf den zweiten Platz und erreichte hiermit die beste Einzelplatzierung für den MAC.

Der einzige Motocross-Fahrer beim MAC ist Stefan Frank. Er startete bei den ADAC Masters. In der Gesamtwertung erreichte er Platz 66 von über 120 Fahrern und den ersten Platz bei der Privatfahrerchallenge. Die Deutsche Motocross Open Serie beendete er mit Rang elf.

Die Sparte BMX hat die meisten Sportler beim MAC. Holger Stolz, Jugendleiter und BMX-Trainer beim MAC, berichtete von 23 Neuzugängen in der vergangenen Saison. Einen fünften Platz sicherte sich Bastian-Pius Fließ in der deutschen Meisterschaft und Cedric Stolz sicherte sich Rang vier im Deutschland Cup. Beide Veranstaltungen sind von der Wertigkeit gleich zu setzen, werden jedoch mit unterschiedlichen Bikes bestritten. Insgesamt acht Fahrer des MAC fuhren Ende Juli nach Zolder in Belgien, um bei der WM zu starten. Bei über 40 Grad im Schatten kämpften sie gegen ein sehr starkes internationales Fahrerfeld an, doch letztendlich war die Konkurrenz für vordere Plätze zu stark.

Sascha Ortel erhielt eine Urkunde mit Anstecknadel für 25 Jahre ADAC-Mitgliedschaft überreicht. Günther Wagner erhielt die goldene Ehrennadel des ADAC Südbayern. Bastian-Pius Fließ und Destiny Djalog durften als Erstplatzierte den jeweiligen Wanderpokal für ein Jahr in Empfang nehmen. (SZ)

