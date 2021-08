Auf zu neuen Höhen über Schwabmünchen

Plus Beim Luftsportverein lenkt der neue Vorstand die Geschicke weiter. Drei Personen bekommen die Ehrenmitgliedschaft.

Bei der Jahreshauptversammlung des Luftsportvereins Schwabmünchen standen die Verjüngung des Vorstands sowie die Ehrungen für langjähriger Luftsportler im Mittelpunkt. Auch die zukünftigen Veranstaltungen und die neuen Flugschülerinnen und -schüler waren Thema der Versammlung. Den Luftsport in Schwabmünchen erwarten nun neue Herausforderungen in Sachen Infrastruktur und der Verantwortung füreinander.