Jahresrückblick: Königsbrunn wird zur Baustellenstadt

Die Planungen für viele Projekte im Stadtgebiet gehen in ihre Endphase, anderswo wird schon gearbeitet. Wie die Zeitpläne der einzelnen Projekte aussehen.

Von Adrian Bauer

In der Königsbrunner Kommunalpolitik hat sich in diesem Jahr einiges bewegt. Fortschritte gab es bei der Suche nach einer neuen Nutzung für das Gelände der ehemaligen Königstherme und bei der Umgestaltung der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße als ersten Schritt zu einem modernen, urbanen Zentrum. Während die Stadt ihre Planungen vorantreibt, rollen anderswo schon die Bagger. Die Bereitschaftspolizei schafft neue Behausungen für ihre Auszubildenden und kilometerlange Bauzaunreihen zeigen an, wo in zwei Jahren die Straßenbahn rollen soll.

2020 sollen die ersten Straßenbahnschienen gelegt werden

Im Frühherbst gaben die Chefs der Stadtwerke Augsburg gemeinsam mit Lokal- und Landkreispolitikern den Startschuss für den Anschluss Königsbrunns ans Schienennetz. Seitdem läuft zwischen Königsallee und Föllstraße die „Baufeldfreimachung“ mit Baumfällarbeiten, archäologischen Untersuchungen und allen weiteren Vorarbeiten, um im nächsten Jahr mit der Erstellung des Gleisbetts beginnen zu können. Nach Startschwierigkeiten vor allem in der Kommunikation mit den Anwohnern, laufen die Arbeiten mittlerweile reibungslos. Auf Augsburger Flur wird derzeit noch nicht gearbeitet, weil noch nicht alle Grundstücksfragen geklärt sind. Wie Baureferent Gerd Merkle im Stadtrat versicherte, soll das rechtliche Verfahren aber im Winter abgeschlossen werden, sodass dort 2020 gebaut werden kann. Ziel ist, dass Ende 2021 die ersten Bahnen rollen. Ob das klappt, hängt von witterungstechnischen, aber auch juristischen Faktoren ab. Unter anderem haben zwei Königsbrunner Anwohner gegen das Projekt Klage eingereicht.

Wie das Areal der ehemaligen Königstherme einmal aussehen soll

Im Frühjahr war der Abriss abgeschlossen, jetzt wird fleißig geplant. Das Gelände des ehemaligen Spaßbades soll zum Königsbrunner Forum werden, wie es in den Planungen zur „Vision Zentrum 2030“ der Stadt genannt. Das Forum soll ein Begegnungsraum für die Bürger werden. Übungsräume für Musik- und Theatervereine sollen darin ebenso angeboten werden, wie Gymnastikräume und Zimmer, die Gruppen und Privatpersonen für Vorträge, Feiern und alle Arten von Zusammenkünften mieten können. Dazu kommt eine Stadthalle oder Bürgersaal als Veranstaltungsort.

Die Stadt hat einen Architektenwettbewerb für die Gestaltung ausgelobt, der im Dezember entschieden wurde. Bis gebaut werden kann, nutzt das Naturmuseum die verbliebenen Räume der ehemaligen Therme als Interimsquartier, da sein bisheriger Standort an der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße den baulichen Anforderungen nicht mehr genügt. Wie schnell der Umbau der ehemaligen Therme kommt, ist schwer abzusehen. Das Konzept des Forums ist im Stadtrat politisch umstritten. Zudem ist fraglich, wann die Stadt das Vorhaben angesichts vieler anderer Bauprojekte stemmen kann.

14 Millionen Euro für das neue Gesicht der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße

Eines dieser Projekte ist die Umgestaltung der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße zwischen den beiden Kreisverkehren. Der Stadtrat hat für das kommende Jahr die ersten Fördergelder beantragt. Die Verkehrsader soll in insgesamt drei Abschnitten erneuert werden. Dabei soll neben neuen Leitungen im Untergrund vor allem ein zentraler Bereich zwischen Markt- und Gartenstraße entstehen, der auch baulich anzeigt: Hier ist das Stadtzentrum. Dieser Bereich wird gepflastert, die Autos sollen künftig nur noch Tempo 20 fahren. 14 Millionen Euro soll der komplette Umbau kosten, die Stadt trägt etwa die Hälfte der Kosten.

Die Schulsanierungen gehen gut voran

Das nächste bauliche Großprojekt sind die Schulen. Die Grundschule Nord wird umgestaltet mit einem Neubau, der ab dem nächsten Schuljahr die Klassenzimmer beherbergen soll. Derzeit läuft Unterricht in den bestehenden Gebäudeteilen. Nach Eröffnung des Neubaus werden der Hort und ein Teil des Altbaus saniert, eine Aula mit Mensa errichtet und große Teile der bisherigen Gebäudeteile abgerissen. Parallel dazu wird die Grundschule Süd generalsaniert, die Schüler werden derzeit an der Römerallee unterrichtet. Beide Schulhäuser sollen danach sogenannte Lernlandschaften bekommen, bei denen die Zimmer jeder Klassenstufe um einen zentralen Marktplatz angeordnet werden. Diesen können die Lehrer für verschiedene Unterrichtsmethoden mit verwenden.

Wenn diese beiden Umbaumaßnahmen abgeschlossen sind, wird die Grundschule West saniert und aufgestockt. Die Planungen dazu haben bereits begonnen. Als Letztes ist geplant, dass das Schulgebäude an der Römerallee erweitert wird, um künftig alle Mittelschüler der Stadt aufzunehmen. Die derzeitigen Gebäude im Stadtzentrum sind so in die Jahre gekommen, dass sich eine Sanierung nicht mehr lohnt. An ihrem derzeitigen Standort soll Wohnraum geschaffen werden.

Wohnen mit Einheimischen-Modell und für Polizisten

Baugrund ist in Königsbrunn knapp und teuer. Die Stadt arbeitet derzeit daran, ein neues Baugebiet am östlichen Stadtrand auszuweisen. Mit einem Einheimischenmodell soll Königsbrunner Familien günstigeres Bauland zur Verfügung gestellt werden. Die ersten Bauarbeiten sollen 2021 beginnen.

Millionen-Investitionen gibt es auch auf dem Bepo-Gelände. In diesem Jahr wurde ein neues Seminar- und ein Unterkunftsgebäude eingeweiht, ein weiteres wird derzeit erstellt. Die zusätzlichen Auszubildenden sollen einen Teil der Stellen füllen, die der bayerische Innenminister für die nächsten Jahre versprochen hat. Neben den Unterkünften entsteht auf dem Gelände noch eine neue Raumschießanlage.

Abschied vom Martin-Luther-Haus

Für viele Königsbrunner war der Abschied der Evangelischen Kirchengemeinde vom Martin-Luther-Haus eine emotionale Angelegenheit. Im Juli verabschiedeten sich die Gläubigen von „ihrem“ Gotteshaus, das die Gemeinde aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr halten konnte. Seit Oktober herrscht dort aber wieder Leben. Binnen weniger Wochen wurden die Räume zur Kindertagesstätte umgebaut, um den Bedarf in der Stadt decken zu können. Jetzt soll die Kita sogar noch einmal erweitert werden. Zudem sind im Stadtgebiet weitere Aus- und Neubauten vorgesehen.

