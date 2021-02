07:25 Uhr

Jahressegen in Corona-Zeiten: Segensworte sind gute Nachrichten

In der Kirche in Bobingen liegt ein Segensgebet aus.

Plus Die Pfarrei St. Felizitas in Bobingen hat einen Jahressegen, der in den Kirchen ausliegt. Wie er entstanden ist.

Von Anja Fischer

"Wir haben das Segensgebet für unsere Pfarreiengemeinschaft für jeden zum Mitnehmen bereitgelegt", erklärt Gemeindereferentin Theresia Zettler. Damit wolle man den Gläubigen ein gutes Jahr 2021 wünschen. Zettler: "Einen Segen kann jeder gebrauchen."

Entstanden ist das Segensgebet schon vor einigen Jahren im Familiengottesdienstteam. "Damals ging es um einen Gottesdienst zum Jahresanfang und um das Thema Segen für die Kindersegnung. Wir haben uns überlegt, in welcher Weise wir in unserem Leben und Glauben gesegnet sind und was Segen bedeutet", erinnert sich Zettler. Die gesammelten Themen wurden dann im Gottesdienst von Kindern vorgetragen.

Segen sei wie ein Ja zum Leben

Weil diese Segensworte schon damals gut im Gottesdienst ankamen und die Gläubigen bewegten, verwendete Theresia Zettler sie seither oftmals bei verschiedenen Vorträgen. Das Besondere daran sei, dass man gesegnet werde und jemand "Du" sagt, erklärt sie und verrät, dass die Worte ihr persönlich ausnehmend gut gefallen.

Als es darum ging, den Jahressegen für die Pfarreiengemeinschaft auszusuchen, kamen der Gemeindereferentin die Segensworte aus dem Familiengottesdienstteam in den Sinn. "Gute Nachrichten und positive Botschaften sind doch genau das, was man in dieser Zeit gerade dringend braucht", sagt Zettler. "Und was kann schöner sein als einen Segen zu bekommen?" Der Segen Gottes sei eine Zusage, ein Ja zum Leben. Darin stecke viel Freude und Kraft und das brauche man gerade sehr oft.

Auch andere Pfarrer fragen danach

Wie richtig die Entscheidung für die Segensworte zum Jahresanfang war, zeigt sich darin, dass die Ausdrucke mit dem Segen immer wieder in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft ausgelegt werden müssen. Auch viele Pfarrerskollegen haben sich bereits bei Pfarrer Thomas Rauch und Gemeindereferentin Theresia Zettler gemeldet und wollen den Segen für ihre Pfarreien haben.

