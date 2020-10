23.10.2020

Jakobsweg: Er pilgerte auf sechs Wegen nach Santiago de Compostela

Sechs Wege nach Santiago de Compostela hat der Königsbrunner Wolfgang Niederzoll schon begangen. Er erzählt von den Geißeln der Pilger und echter Todesangst.

Von Claudia Deeney

Alle Wege führen nach Santiago de Compostela? Zumindest die Caminos (Straßen), die der Königsbrunner Wolfgang Niederzoll seit 2014 auf seinen eigenen Füßen beschritt. Weite Wege waren das: mal 1000 Kilometer lang, wie die Route „Via de la Plata“, das andere Mal 800 Kilometer – „Camino Frances“ – sowie 850 Kilometer „Camino del Norte“. Diese und drei weitere Wege führten Wolfgang Niederzoll am Ende in die Kathedrale von Santiago de Compostela.

In dieser berühmten Kirche endet der Weg aller Pilger, die dort den Altar mit dem Heiligen Jakob umrunden, um diesen an der Schulter zu berühren. „Dieser Augenblick ist sehr emotional, auch für mich war er das“, sagt er und gesteht auch, dass ihm in diesem Moment Tränen in den Augen stehen. Bis dahin hat der Wanderer einiges erlebt, egal welche Route er wählt und wie viele Tage er braucht. Wolfgang Niederzoll ist es ein echtes Bedürfnis, seine Erlebnisse und den Zauber des Weges, wie er es nennt, seinen gebannt lauschenden Zuhörern nahezubringen.

Die Königsbrunner kommen trotz Corona zum Vortragsabend

Im Infopavillon 955 hat der Königsbrunner leichtes Spiel. Alle angemeldeten Besucher sind gekommen, was für Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek keine Selbstverständlichkeit ist, wie sie betont. Und obwohl die Besucher aufgrund der gestiegenen Corona-Zahlen die Mundschutzmasken die ganze Zeit über aufbehalten müssen, machen alle die Jakobswege im Geiste bis zum Ende mit. Ob es daran liegt, dass man derzeit kaum verreisen kann und deshalb die Gelegenheit nutze, dem Alltag zu entfliehen, wie Ribarek vermutet? Auf alle Fälle wissen die Kenner von Niederzolls Pilgerberichten, dass er ein begnadeter Erzähler ist.

Malerische Stadtansichten: Auf dem Weg des Caminho Portugues fotogrtafierte Niederzoll in einem portugiesischem Hafen diese alte Galeone. Bild: Claudia Deeney

Schon seine einleitenden Worte „Heute Abend möchte ich unsere Seelen gemeinsam fliegen lassen“ und das Pilgerzitat „Der Weg beginnt in Ihrem Haus“ als Antwort auf die Frage wo der Jakobsweg beginnt, schaffen eine gemeinschaftliche Atmosphäre. Der Pilger Niederzoll möchte die Schönheit des Weges nicht für sich behalten, sondern an alle weitergeben, wie er ausführt. Dazu hat er sich die Mühe gemacht, ein „Best-of-Camino – die schönsten Bilder von Wege und Straßen“ in Form seiner privaten Fotos zusammenzustellen.

Wolfgang Niederzoll präsentiert 800 Bilder von seinen Jakobswegen

Auf insgesamt sechs Wegen haben sich ein Haufen Bilder angesammelt, über 10.000 Stück im Computer versteckt. 800 Fotos hat er herausgesucht, um die Vielfältigkeit der Wege zu zeigen. Grüne und üppig bewachsene Naturlandschaften sind genauso dabei wie traumhafte Sandstrände – Niederzoll bietet augenzwinkernd an: „Wenn Sie da mal baden wollen, melden Sie sich bei mir, ich suche Ihnen den Schönsten raus“.

Unverhofft kommt oft - während einer Frühjahrstour geriet Wolfgang Niederzoll in einen bedrohlichen Schneesturm und bangte um sein Leben. Bild: Claudia Deeney

Zahlreiche Kirchen, innen mit sehr viel Prunk und Gold ausgestattet, kann ein Pilger genauso bestaunen wie moderne Gebäude mitten in der Landschaft. Die Zuhörer erfahren, dass schon Franz von Assisi (heilig gesprochen 1228) den Camino Frances entlang pilgerte. Heute führt die Route durch historisch wunderbare Königsstädte. In 31 Etappen pilgerte Niederzoll den „Weg aller Wege“, vier Wochen lang durch teils karge Landschaften.

Niederzoll: „Die Pilger aus aller Welt wachsen zu einer Familie zusammen“

Dabei tun schon auch mal die Füße weh, wie man auf Bildern sehen kann. „Verband wechseln, Ibuprofen schlucken, weiter geht es“, sagt der erfahrene Pilger. Er ahnt anscheinend, dass sich so manchem Betrachter seiner Bilder die Frage nach dem Warum aufdrängt, und erklärt: „Eine innere Triebfeder treibt einen an.“ Außerdem begegne man zahlreichen Menschen, aus der ganzen Welt. Man wachse zu einer Familie zusammen, und alle haben das gleiche Ziel. „Sie lernen auf dem Weg Ihre eigenen Kräfte und Emotionen kennen und damit umzugehen“, begründet er weiter.

Nicht nur, dass ihm ab und an die Füße wehtaten oder manche der neuen Familienmitglieder schnarchten in den Unterkünften, was das Zeug hielt – eine der Geißeln der Pilger. Der Königsbrunner durchlitt auch Todesangst: Auf dem „Via de la Plata“ geriet er mitten im Wald in einen Schneesturm. „Die Bäume sind einfach umgefallen, aufgrund der Last, es hat überall gekracht. Da habe ich richtig Angst gehabt.“ Auch habe ihn eine der Unterkünfte an den Film „Im Namen der Rose“ erinnert, und er konnte sich so richtig lebhaft vorstellen, wie gleich jemand mit dem Messer auf ihn losgehe.

Der Königsbrunner entführt seine Zuhörer in andere Welten

Seine zahlreichen Anekdoten sind unterhaltend, spannend, informativ, abwechslungsreich und vor allem authentisch erzählt. Niederzoll hält keinen Vortrag, sondern entführt seine Zuhörer in andere Welten. Man möchte gerne mit ihm losziehen und das Grabmal von Kolumbus anschauen, ebenfalls auf der längsten der Routen zusehen oder mit ihm den Sonnenuntergang am Ende der Reise erleben. Mit Niederzoll zusammen kann man sich vorstellen, auch die zweite von ihm genannte Geißel, den schweren Rucksack, zu ertragen, wenn man nur die Gelegenheit bekommt, die schönste Bücherei der Welt anzuschauen.

Kultur in Königsbrunn: Die Termine in der Übersicht 1 / 7 Zurück Vorwärts 18.10. – 27.10.: Aquarell trifft Kalligrafie – Ausstellung im Kunstkarree, Rathausfoyer – zu den normalen Öffnungszeiten des Rathauses – eine Anmeldung ist nicht nötig

19.10. oder 23.10., 19 Uhr: Die schönsten Bilder aus sechs Jakobswegen mit Wolfgang Niederzoll, Eintritt frei, Informationspavillon 955, Alter Postweg 1

29.10., 19 Uhr: Königsbrunner Campus – Faire Optimierung im Internet der Dinge? Populärwissenschaftliche Ringvorlesung mit Alexander Schiendorfer, Informationspavillon 955

30.10., 19 Uhr: "75 Jahre Kriegsende – Schicksale aus Königsbrunn" Ausstellungseröffnung mit Vortrag von Susanne Lorenz im Kunstkarree, Rathausfoyer. Die Ausstellung kann vom 02.11. bis 23.11. während der Öffnungszeiten des Rathauses besucht werden – eine Anmeldung ist nicht nötig.

13.11., 19 Uhr: Die Historische Modenschau wurde aufgrund der Corona-Maßnahmen abgesagt.

18.11., 19 Uhr: "Oh, hebe an, dein duftig Röcklein" – Lesung mit Stefan Schael, Eintritt 5 Euro, Stadtbücherei

27.11., 19 Uhr: 9. Königsbrunner Archivherbst– „Fake-News“, Geschichten aus dem Unternehmensarchiv Axel Springer SE, Vortrag von Lars-Broder Keil, Eintritt 5 Euro, Informationspavillon 955

Zauberwälder, Hunde mit menschlichen Gesichtern, die aber nicht antworten, Gewitter unterwegs, Wildschweindenkmäler – es gibt Unzähliges auf den sechs Pilgerwegen zu sehen und zu erleben. Man müsse auch nicht fromm gläubig sein, um sich auf den Weg zu machen, sagt Niederzoll: „Der Weg beginnt in Ihrem Haus.“

Der zweite Vortragsabend mit Wolfgang Niederzoll findet am Freitag, den 23. Oktober, im Infopavillon 955 statt. Die Plätze sind allerdings allesamt ausgebucht.

Lesen Sie auch:

Themen folgen