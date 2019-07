09.07.2019

"Jedermann": Der Bürgermeister bettelt auf der großen Bühne

Der Tod (Jürgen Reichardt, links) will Jedermann (Peter Sedlacek, rechts) holen. Seine Buhlschaft (Katharina Liebel) will ihn auf diesem Weg nicht begleiten.

Mit dem „Jedermann“ warnt die Theaterschmiede vor zu viel Geldstreben und der Einsamkeit in der Menge. Bei dem großen Projekt vor dem Rathaus hat auch Bernd Müller einen Auftritt.

Von Anja Fischer

Schon am morgigen Donnerstag beginnen die zentralen Tage des diesjährigen Stadtjubiläums in Bobingen. Zur Eröffnung wird die Theaterschmiede auf dem Rathausplatz das Stück vom „Jedermann“ aufführen. Damit wagt sich die Gruppe um Spielleiterin Ingrid Schmid zum ersten Mal an eine Freilicht-Aufführung. Um ein Gefühl für die Bühne und die räumlichen Dimensionen zu bekommen, machten die Akteure nun einen Ausflug in die Lagerhalle der Firma Grandel Ton- und Lichttechnik.

Einsatz mit Tontechnik und Licht

Dort hatte der für das Stück zuständige Projektleiter, Stefan Geißlinger, einen Teil der Bühnenkonstruktion aufgebaut. Stolze zwölf Meter Breite und neun Meter Tiefe wird diese haben und über verschiedene Ebenen gehen. So wird Gott auch im Stück in luftigen Höhen thronen.

Doch noch ist viel vorzubereiten und zu proben:

„Jetzt habet Obacht, liebe Leute,

auf das, was wir vorstellen heute.

Hört, seht, staunt und denkt daran, wie es ergeht dem reichen Mann.“

Mit kräftiger Stimme deklamiert Spielleiterin Ingrid Schmid die ersten Zeilen aus dem Prolog des Stückes. Dann nimmt sie ihren Platz am Regietisch ein. Im Saal der Laurentius-Grundschule ist höchste Konzentration gefragt. Ingrid Schmid murmelt leise die Worte mit, die ihre Schauspieler auf der improvisierten Bühne laut sprechen. Sie kennt fast das ganze Stück auswendig und achtet derzeit verstärkt auf die Haltung, Gestik und Mimik der Darsteller. Im Geiste sieht sie diese nicht in Jeans und T-Shirt vor sich stehen, sondern im ausgewählten Kostüm auf der Bühne ihren Platz einnehmen. Und dazu müssen Körperhaltung und -ausdruck eben passen.

Eine Botschaft ist ihnen wichtig

Keine leichte Aufgabe für die 25 Sprechrollen und die etwa vierzig Statisten und die Chormitglieder, die unter der Leitung von Jaqueline Burkhardt für Musik und Lieder passend zum Stück sorgen. Immerhin soll dessen Botschaft vermittelt werden. Das ist Ingrid Schmid und den Schauspielern wichtig: „Geld ist nicht alles. Freundschaft kann man nicht kaufen“, macht das Stück deutlich. Eine weitere Kernaussage für die Spielleiterin ist, „wie einsam ein Mensch sein kann, auch wenn viele Menschen um ihn herum sind“.

Das soll beim Publikum ankommen. Die Inszenierung auf einer Freilichtbühne ist dabei eine besondere Herausforderung, denn bei so etwas wird immer auch die Umgebung mit wahrgenommen. Zittert die Theaterschmiede deshalb vor dem Spiel vom „Jedermann“? Nein, da sind sich die Mitwirkenden einig. Natürlich haben sie Respekt vor dem Stück, aber auch schon viel Vorfreude.

Einzig die Neulinge, die zum ersten Mal auf der Bühne stehen, werden ein wenig zittern. Unter ihnen ist auch Bürgermeister Bernd Müller, der als mitleiderregender Bettler auftritt. Er steht mit einem Gastauftritt bei der Theaterschmiede an den kommenden beiden Aufführungsabenden auf den Bühnenbrettern. Die Aufführungen zum „Jedermann“ finden am 11. und 12. Juli jeweils um 20.30 Uhr statt. Für die Vorstellung gibt es bei schönem Wetter ein Kontingent an Stehplatzkarten an der Abendkasse.