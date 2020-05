00:31 Uhr

Jetzt wird online gerätselt

Wie das Angebot des Königsbrunner Matrix funktioniert

Die „Matrix Quiz Night“ ist wegen der Coronabeschränkungen online: Am Samstag, 16. Mai um 20 Uhr geht die Show mit den beiden Moderatoren Georg Noll alias „Schorsch“ und Fabian Heisserer alias „Fabi“ im Live-stream an den Start. Teilnehmen können Teams, beispielsweise Familien, oder auch Einzelpersonen. Die Anmeldung als Teilnehmer erfolgt dann im Livestream. Aber Zuschauer sind willkommen. So läuft die Rätselnacht ab: Die Teilnehmer müssen sich pünktlich über YouTube www.youtube.com\\diematrix einklicken. Über einen QR-Code gelangen die Teilnehmer dann auf ein Google-Formular mit den Quiz-Fragen. Gespielt werden drei Runden mit jeweils zehn Fragen. Für jede Runde gibt es einen eigenen QR-Code. Pro Frage bleibt dem einzelnen Teilnehmer oder dem Team 90 Sekunden Zeit für die Antwort. Dabei zählt die Quiz-Crew auf Ehrlichkeit. Der genaue Ablauf wird zum Beginn des Livestreams erläutert, Fragen gibt es im Chat. Die Sendung wird im hauseigenen Matrix-Studio mit Jugendlichen produziert. Die beiden Moderatoren haben bereits an Ostern einen ersten Versuch im Onlineformat durchgeführt. Dabei waren schon 90 Teilnehmer und 20 Teams am Start. (hemo)