18:40 Uhr

Jodel-Wandertag in Burgwalden: Erdige Musik an zauberhaften Orten

Gemeinsames Singen an malerisch gelegenen Orten: Das will die Königsbrunnerin Sunyela Roider mit ihrem „Sing- und Jodelwandertag“ in Burgwalden bieten.

Plus Die Königsbrunnerin Sunyela Roider organisiert den ersten Sing- und Jodelwandertag in Burgwalden. Was das ist und wie sie auf die Idee kam.

Von Adrian Bauer

Singen bringt die Menschen zusammen. In der Corona-Zeit wird das wegen der Beschränkungen aber schwierig. Sunyela Roider hat sich nun ein Projekt einfallen lassen, wie man trotz der geltenden Hygieneregeln das Erlebnis des gemeinsamen Singens genießen kann. Die Königsbrunnerin organisiert den ersten „Sing- und Jodelwandertag“ der Region, der am Sonntag, 4. Oktober, in Burgwalden beginnt und endet. Was dabei geboten ist - eine Vorschau.

Als Wanderführer und Vorsänger hat sie mit Dr. Erich Sepp und Dagmar Held zwei absolute Fachleute gewonnen: Sepp war von 1982 bis 2008 hauptamtlicher Leiter der Abteilung Volksmusik beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege. Von 1986 bis 1990 betreute er auch die Beratungsstelle für Volksmusik in Schwaben, wo seine Singstunden insbesondere im Raum Schwabmünchen großen Anklang gefunden haben. Dagmar Held leitet die Forschungsstelle für Volksmusik in Schwaben mit Sitz in Krumbach. Zu ihren Aufgabengebieten gehören neben der Betreuung des dortigen Notenarchivs auch die Feldforschung und der Aufbau eines Tonarchivs.

Sunyela Roider organisiert die Jodel-Wanderungen. Bild: Andreas Collisi

Zehn Kilometer lange Wanderung ab Burgwalden

Bei Veranstaltungen des Landesvereins lernte Sunyela Roider Erich Sepp kennen, der in seiner Heimat Siegertsbrunn bei München solche Wanderungen veranstaltet. Sie fragte an, ob dies nicht auch in Schwaben möglich sei. Sepp willigte sofort ein und holte auch Dagmar Held mit ins Boot. Die beiden Experten suchen die Lieder aus, Sunyela Roider wählte die Route von Burgwalden über den Engelshof und die Scheppacher Kapelle zurück nach Burgwalden. Vier Stunden soll die Wanderung über zehn Kilometer dauern. Mitlaufen kann auf eigene Gefahr, wer sich die Strecke über die Waldpfade zutraut.

Ein Wanderer könnte die Strecke strammen Schrittes auch in zwei Stunden schaffen. Doch zum Konzept gehören viele Pausen zum Schwelgen und gemeinsamen Musizieren. „Es ist mir ein Bedürfnis, dass die Leute wieder zusammenkommen. Und für mich gibt es nichts Schöneres, als in der Natur zu jodeln“, sagt Sunyela Roider. Diese erdige Art des Gesangs passe perfekt zu den alten Bäumen, den ruhigen Weihern und einsamen Lichtungen: „Manchmal fehlen einem die Worte, um das Gefühl zu beschreiben, das einen dort überkommt. Der Jodler braucht aber keine Worte, sondern kommt mit dem Gesang und den Tönen aus“, so Roider.

Keine Vorkenntnisse für die Jodel-Wanderung notwendig

Vorkenntnisse brauchen die Mitwanderer nicht, sagt Sunyela Roider: „Man kann die Lieder einfach auf sich wirken lassen und einfach einstimmen, wenn einem danach ist.“ Sie selbst beherrsche den Gesang „a wengerl“. Bei der Wanderung werden keine Kunstjodler angestimmt, sondern Volkslieder, die weniger kompliziert, dafür aber umso erdiger sind. Die meisten stammen aus Oberbayern und Österreich, Dagmar Held wird auch ein paar echte Allgäuer Jodler vorstellen. Wann welche Lieder gesungen werden, entscheide man einfach nach dem passenden Ort, sagt Sunyela Roider. Nach der Wanderung können die Gäste sich im Restaurant des Golfclubs stärken.

Wie jodelt man eigentlich? Dieser Youtuber zeigt in seinem Video, wie es geht. Eine Art Grundkurs im Jodeln.

Wie viele Menschen auf die Wanderung mitgehen dürfen, richte sich nach den dann gültigen Corona-Beschränkungen. Sunyela Roider hofft auf gutes Wanderwetter: „Aber falls es regnet, gehen wir eben eine kürzere Runde und früher in die Wirtschaft.“ Sollte der Wandertag gut ankommen, kann sie sich vorstellen, auch noch weitere Aktionen zu organisieren, beispielsweise im Herbst oder rund um Weihnachten und Maria Lichtmess.

Anmelden kann man sich per E-Mail an sunyela@t-online.de oder telefonisch unter 08231/9586554, auch mit einer Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Treffpunkt ist am 4. Oktober um 10.30 Uhr am Parkplatz in Burgwalden. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind willkommen.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen