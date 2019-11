26.11.2019

Jubiläums-Budenzauber in Walkertshofen

Beim Weihnachtsmarkt machen viele mit. Auch der Nikolaus kommt

Von Walter Kleber

Mittlerweile zum 25. Mal findet am Vorabend des ersten Adventssonntags der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem zentralen Dorfplatz in Walkertshofen statt.

In den Anfangsjahren von allen Ortsvereinen gemeinsam organisiert, zeichnet heuer bereits zum 15. Mal der örtliche Musikverein in Eigenregie für die Organisation verantwortlich. Freilich beteiligen sich die anderen Vereine nach wie vor mit Buden und Verkaufsständen an der großen Gemeinschaftsaktion. Schon seit Wochen sind Vorsitzender Adolf Hägele und „Marktleiter“ Jürgen Hoffmann mit den Vorbereitungen der kleinen Budenstadt beschäftigt.

Von 14.30 bis 21.30 Uhr weht am Samstag, 30. November, der Duft von Glühwein, Punsch und Bratwürsten über den Dorfplatz. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit rund 15 Buden und Verkaufsständen. Ein Tipp ist ein weiteres Mal der Winzerglühwein (rot und weiß), den die Walkertshofener Musiker alljährlich von ihrer badischen Partnerkapelle in Bleichheim eigens für den Weihnachtsmarkt beziehen. Das Rahmenprogramm bietet musikalische Beiträge der Musik- und der Jugendkapelle, der Alphorngruppe und des Kinderchores. Gegen 15 Uhr werden Bischof Nikolaus und Knecht Ruprecht auf dem Dorfplatz erwartet. Im Gepäck haben die beiden Himmelsboten kleine Geschenke für die Kinder.

Einen Eindruck, wie es zur Zeit von Christi Geburt auf dem Hirtenfeld vor Bethlehem zugegangen sein mag, vermittelt Staudenschäfer Robert Drexel. Er zieht am Nachmittag mit seiner Schafherde durch das Dorf zum Weihnachtsmarkt. Nicht fehlen dürfen im Programm die Kindereisenbahn und die Tombola, bei der es viele attraktive Preise zu gewinnen gibt. Der Erlös des 25. Jubiläums-Weihnachtsmarktes kommt der Jugendarbeit des veranstaltenden Musikvereins zugute.

Schlag auf Schlag geht’s für die Walkertshofener Musiker am darauf folgenden Samstag weiter: Mit dem Jahreskonzert am Samstag, 7. Dezember (Beginn 19.30 Uhr) steht der Höhepunkt im musikalischen Jahr des Walkertshofener Musikvereins im Kalender. Das Jahreskonzert findet im ehemaligen Lagerhaus beim Bahnhof statt. Die Proben für den Konzertabend unter der Regie von Dirigent Roland Dworschak laufen parallel zu den Vorbereitungen des Weihnachtsmarktes.

Interessenten, die beim Weihnachtsmarkt noch mitmachen möchten, melden sich bei Organisator Jürgen Hoffmann, Telefon (0151) 68187412. Auch auswärtige Anbieter sind willkommen, die den Markt mit Kunsthandwerk, Textilarbeiten und Selbstgebasteltem bereichern möchten.

