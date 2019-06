vor 40 Min.

Jubiläumsturnier der Bierkäpsel-Weitschützen

Um fliegende Kronkorken geht es bei der Bierkäpsel-Weitschussmeisterschaft in Langenneufnach.

Seit mittlerweile zehn Jahren gibt es den Wettbewerb in Langenneufnach. Die Macher hoffen, dass sich die Sportler diesmal wieder steigern.

Von Siegfried P. Rupprecht

Die Lebendigkeit einer Gemeinde bestimmt zum großen Teil ein vielfältiges Vereinsleben. Nicht anders in Langenneufnach. Dort hat der Verein Landliebe eine besondere Veranstaltung kreiert: die Bierkäpsel-Weitschussmeisterschaft, kurz BKWSM. Heuer blicken die rührigen Mitglieder auf ein kleines Jubiläum. Die Veranstaltung geht zum zehnten Mal über die Bühne. Start dazu ist am Sonntag, 9. Juni, ab 14 Uhr auf einem Gelände östlich des Tennisplatzes.

Was steckt hinter diesem Wettbewerb? Die Antwort ist relativ einfach: Die Teilnehmer hebeln in einem Turnier mit Gruppenphase und K.-o.-Duellen den Kronkorken einer Bierflasche auf und versuchen ihn möglichst weit in ein markiertes Spielfeld zu bugsieren. Wichtig ist, den flüssigen Inhalt nicht zu verschütten. Und noch eine Regel gibt es: Eine Hand muss den Flaschenhals knapp unterhalb des Käpsels und die Bierflasche den Bauch- oder Hüftbereich umschließen. Um die Flasche zu öffnen, benutzen die Wettkampfteilnehmer meist ein Feuerzeug oder einen Meterstab.

Weitschüsse bis über zehn Meter sind machbar

Klingt zunächst etwas kompliziert, ist es aber nicht. Geübten „Ploppern“ gelingen Weitschüsse mit über zehn Metern. Im letzten Jahr hatte der Sieger allerdings kein großes Glück. Bastian Wiedemann setzte sich im Finale gegen David Fuchs in zwei Bierkäpsel-Schüssen mit einer Gesamtweite von „nur“ 9,78 Meter durch. Die Teamwertung ging an die Mannschaft Intim. Das Trio Benni Fuchs, Paul Karl und Paul Müller kam mit je einem Schuss zusammen auf eine Weite von 12,20 Meter. Damals traten 32 Teilnehmer an, um ihr Bestes zu geben. Für Vereinsvorsitzenden Markus Schauer die Feststellung, dass sich die BKWSM etabliert habe.

Neben dem kuriosen Wettbewerb punktet die Veranstaltung vor allem vom Miteinander, ein paar gemütliche Stunden zu erleben. Für Essen und Getränke ist auch diesmal wieder gesorgt. In den Wettkampfpausen sorgen Andreas Kalb und seine Band für Unterhaltung. Kalb schwankt nach eigenen Worten irgendwo zwischen Musikkabarett, Protestsong und Nonsens. Dabei scheue er weder vor Metaphern-Mist noch Oden-Odel zurück, ist in seiner Vita nachzulesen. Wem diese Aussage zu wenig ist, ergänzt er: „Ich vermische meine Lieder über Eckkneipen, regionale Eigentümlichkeiten und persönliche Erfahrungen zu einem akustisch-metallisch-punkigem Wurstsalat.“

Wer bei der Bierkäpsel-Weitschussmeisterschaft mitmachen möchte, kommt bereits ab 13 Uhr zum Veranstaltungsort, um sich anzumelden. Die Auslosung der Gruppen findet um 13.30 Uhr statt.

