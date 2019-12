Judo-Pioniere in Afrika

Plus Regina und Hannes Daxbacher sind seit zehn Jahren in Äthiopien engagiert. Dort vermitteln sie auch die Werte der Sportart.

Menschlichkeit, soziales Engagement, Wärme – all das schenken Regina und Hannes Daxbacher seit Jahrzehnten und in riesigem Umfang auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene, aber immer im Zusammenhang mit ihrer Lieblingssportart Judo. Und jetzt feiern sie sogar ein ganz besonderes Jubiläum.

Sport, das ist ihr Leben. Regina und Hannes Daxbacher, Großmeister im Judo, beide Sportlehrer, beide erfolgreiche Judowettkämpfer, beide seit Jahrzehnten Mitglieder beim Polizei SV Königsbrunn, beide an verantwortlicher Stelle, beide Motoren des Vereins. Doch das Ehepaar engagiert sich auch weit darüber hinaus. All das aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Die Bobinger haben sich aber auch schon lange Hilfe für und in fernen Ländern auf die Fahnen geschrieben, besonders in Afrika, seit inzwischen zehn Jahren in Äthiopien.

Alles begann damit, dass Hannes Daxbacher Tsegaye Degineh, einen Äthiopier aus Berlin, kennenlernte. Dadurch entstand ein wohl einmaliges Engagement. 2010, während der Fußball-WM in Afrika, reiste Hannes Daxbacher erstmals nach Äthiopien. Der Königsbrunner Polizeihauptkommissar darf als Judo-Pionier bezeichnet werden, da es zu diesem Zeitpunkt in ganz Äthiopien keine Judobewegung gab. In der Folge schufen die Daxbachers die Voraussetzungen für ihr Projekt „Judo für Äthiopien“, schafften gesponserte Judomatten und -anzüge ins Land, knüpften Verbindungen. Und dann boten sie Judo in Addis Abeba und im Umland an, in Wellblechhütten, auf Steinboden, in Kinos und an vielen Stellen mehr. „Es war für uns eine fremde, aber auch sehr interessante Welt“, erinnert sich Hannes Daxbacher an das Abenteuer.

Schnell stieß man auf Interesse und Widerstand

Schnell stießen sie auf Interesse bei der Bevölkerung, bei der dortigen Polizei, aber auch auf Widerstand, zum Beispiel bei den dortigen privaten Kampfsport-Organisationen. „Die Anfänge waren sehr schwierig, auch wenn sich die Menschen, die zu uns kamen, meist als sehr bewegungstalentiert und willig herausstellten. Das sportliche Lernen war eins, das soziale, die Judo-Wertevermittlung wie Höflichkeit, Rücksichtnahme, Konfliktverhalten, das andere.“ Mit diesen Dingen kämpfen die Daxbachers dort bis heute. „Judo ist sicherlich gut geeignet, den Menschen beizubringen, dass man bei Konflikten nicht immer zwischen die Beine treten und mit dem Gewehrkolben reagieren muss, doch die Umsetzung ist nicht einfach“, ist sich das Königsbrunner Ehepaar einig.

Die Idee der Daxbachers war nicht nur, Judo nach Äthiopien zu bringen, sondern auch einheitliche afrikanische Standards, einen nationalen Verband zu schaffen und Mitglied im Weltjudoverband (IJF) und dem Weltpolizeisportverband (USIP) zu werden, außerdem Kontakte zur Polizei zu knüpfen, sportliche, politische, soziale und menschliche Werte zu vermitteln. „Damit sind wir heute noch beschäftigt. Wir haben viele coole und fähige Leute kennengelernt, die sehr aufnahmebereit sind, haben sehr gute Freunde gefunden, aber auch viele arrogante, unflexible“, so Hannes Daxbacher, der auch die ethnische Vielfalt in Äthiopien schätzt, allerdings deren gewalttätige Konflikte für ein großes Problem hält.

Außerdem sind die sozialen Unterschiede riesig. Von wenigen Luxuskarossenfahrern bis zu zahlreichen verstümmelten Bettlern gibt es alles. „Empathie ist dort ein Fremdwort“, so der 56-Jährige. „Wir helfen sehr gerne. Aber dass immer auch massiv erwartet wird, dass wir jede Menge Geld mitbringen, das ärgert mich.“ Er wurde sogar als Neokolonialist in Zeitungen beschimpft, wurde viel angelogen und mit Neid überzogen.

Die positiven Erfahrungen überwiegen

Bei allem Ärger: Die positiven Erfahrungen des Ehepaars überwiegen: „Wir sind überzeugt, dass wir etwas Wichtiges dort aufbauen und haben auch schon große Fortschritte gemacht“, so Regina Daxbacher, die sich stark für Gender-Angelegenheiten einsetzt und sagt: „Die Rolle der Frau dort muss sich grundlegend ändern.“

Die Daxbachers unterrichten nicht nur Judo und nehmen Gürtelprüfungen ab, sie bilden auch Trainer aus, schaffen Strukturen, halten Vorträge bei der Polizei und in politischen Gremien zu demokratischen und sozialen Themen, bieten Treffen mit dem UNHCR-Flüchtlingshilfswerk um „Judo for Refugees“ an – und das zum Teil auf eigene Kosten, alles um zu helfen.

Judo-Werte in den Alltag übertragen

Tausende von Judoka und Polizisten wurden in den vergangenen zehn Jahren ausgebildet. Die Fortschritte sind trotz der Sisyphus-Arbeit nicht zu übersehen. Und doch haben die Daxbachers noch hohe Ziele in Äthiopien: „Wir wollen, dass die Judowerte auf das Alltagsleben übertragen werden, dass Judo dort von Äthiopiern für Äthiopier angeboten wird, die Trainer in Deutschland ausgebildet werden können, der Gender-Gedanke sich verbreitet, das Bespitzelungssystem aufhört, Schulen gebaut werden und der Bildungsgrad steigt.“ Dafür brauchen sie noch mehr nationale und internationale Unterstützung, als sie bisher schon haben, damit sich ihr harter Entwicklungshilfe-Einsatz noch mehr lohnt.

Und noch etwas haben sie sich ganz fest vorgenommen: „Wir wollen zwei extrem talentierte und nette Judo-Mädels, Meskerem und Tsehay, nach Deutschland einladen, sie ausbilden lassen und hoffen dann, dass sie als überzeugte demokratische Botschafterinnen in ihr Land zurückkehren. Allerdings ist die Finanzierung dafür noch nicht geklärt.“ Die Chancen, dass auch das noch klappt, stehen gut, denn das Wort „aufgeben“, das gibt es bei den Daxbachers nicht.