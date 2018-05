vor 37 Min.

Jugendaustausch beim Partnerschaftsverein

Treffen mit Langerringern an Pfingsten und in den Sommerferien

An Pfingsten unternimmt der Partnerschaftsverein Langerringen-La Baconnière seinen nächsten Besuch bei seiner französischen Partnergemeinde. Dort wird ein Fest zum 70-jährigen Jubiläum der Feuerwehr gefeiert. Gleichzeitig beginnen die Vorbereitungen für den Gegenbesuch der Jugend in den Sommerferien vom 27. Juli bis zum 3. August. Daran können sich noch Langerringer Jugendliche beteiligen. Das erste Vorbereitungstreffen findet am Mittwoch, 16. Mai, um 19.30 Uhr im Theaterraum der Langerringer Grundschule statt. Die Gäste aus La Baconnière reisen mit ihren Betreuern am Freitag, 27. Juli, an. Nach der Aufnahme in den Gastfamilien wird der Samstag erst einmal im Dorf verbracht, eventuell mit einem Besuch des Skyline Parks bei Bad Wörishofen verbunden. Am Sonntag unternehmen die jungen Leute aus beiden Partnergemeinden eine Kanufahrt auf der Altmühl. Am Montag beginnt in Langerringen die erste Arbeit am Thema, das sich mit der Integration von Küche und Musik aus beiden Ländern beschäftigen wird. Mit den ersten Ideen im Gepäck reist die Gruppe dann mit dem Bus in die österreichischen Berge nach Saalbach, wo für drei Tage das Jugend- und Familienferienhaus Salitererhof mit Selbstversorgung bezogen wird. Dort werden sowohl das Thema als auch die Freundschaft bei vielen Freizeitangeboten weiter vertieft. Die Ergebnisse werden nach der Rückkehr am Donnerstag bei der Abschlussfeier in Langerringen präsentiert. Am Freitag, 3. August, fahren die französischen Gäste nach Hause. (ronny)

Jugendliche aus Langerringen können sich bei der Jugendreferentin des Partnerschaftsvereins, Karola Piel, unter der Telefonnummer 08248 / 901298 oder per E-Mail unter piel@bayern-mail.de anmelden.