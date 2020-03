vor 37 Min.

Jugendliche Schläger umzingeln ihr Opfer

Drei junge Männer müssen sich vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten, weil sie einen Mann schwer verletzt haben. Dem 19-jährigen Haupttäter werden noch zwei weitere Delikte vorgeworfen

Eine wüste Schlägerei im Infopavillon 955 in Königsbrunn, eine Auseinandersetzung an einer Disco in Augsburg und eine Diebestour in einem Königsbrunner Supermarkt – wegen dieser Delikte mussten vier junge Männer aus dem südlichen Landkreis auf der Anklagebank des Augsburger Amtsgerichts Platz nehmen. Nur einer von ihnen, mit 19 Jahren der Jüngste, war an allen Taten beteiligt. Ihn traf entsprechend die härteste Strafe.

Der 19-jährige Arbeitslose hatte die Prügelei am 21. April 2018 angezettelt, bei der zwei Männer teils schwer verletzt wurden. Er und zwei weitere Angeklagte, ein 21-jähriger Lagerarbeiter und ein gleichaltriger Auszubildender, hatten sich dort mit Freunden versammelt und tranken Alkohol. Das erste Opfer ist ein heute 19-Jähriger, der sich im Vorbeigehen mit seiner Freundin unterhält. „Er hat mich nachgeäfft. Da habe ich ihn gefragt, ob es ein Problem gibt“, erinnerte sich der Mann in seiner Zeugenaussage.

Daraufhin umringten ihn plötzlich bis zu zehn Jugendliche. Der 21-jährige Azubi schlug zuerst zu, dann mischte der Lagerarbeiter mit und schließlich trat der 19-Jährige dem anderen Mann ins Gesicht und hört auch nicht auf, als das Opfer bereits am Boden lag. Knochenbrüche in der Augenhöhle und Prellungen waren die Folge. Der Geschädigte musste zwei Operationen über sich ergehen lassen, verbrachte insgesamt zehn Tage im Krankenhaus und war mehrere Wochen krankgeschrieben. Der Hauptangeklagte griff auch einen Kumpel des ersten Opfers an, das hinzukam. Der Mann erlitt diverse Prellungen, ihm brach ein Zahn ab und ein Ohrring wurde ihm aus dem Ohr gerissen.

Mit Aggression hat der 19-jährige Hauptangeklagte ein echtes Problem, sagte auch Richterin Ute Bernhard. Am 30. Dezember 2018 schlug er in einer Augsburger Disco zunächst die Scheibe eines Zigarettenautomaten ein. Als er vor die Tür gesetzt wurde, geriet er mit einem Mann in Streit und ging mit einem Schlagring auf ihn los, allerdings ohne zu treffen. Der dritte Tatvorwurf ist ein Ladendiebstahl in einem Königsbrunner Supermarkt, wo er mit einem 20-jährigen Lehrling ein Ladekabel, Essen und Haargummis einsteckte. Der Komplize trug ein Messer bei sich, was die Strafandrohung noch deutlich verschärfte.

Der Prozess wurde nach der Verlesung der Anklageschrift für ein Rechtsgespräch unterbrochen. Die Angeklagten erklärten sich bereit, dem Opfer der Schlägerei am Infopavillon 955 insgesamt 5000 Euro Schmerzensgeld zu bezahlen. Alle drei Schläger entschuldigten sich im Gerichtssaal beim Opfer, zwei hatten das sogar im Vorfeld schon getan. Außerdem wollten sie ein volles Geständnis ablegen. Im Gegenzug wurde unter anderem vereinbart, dass nur im Fall des Hauptangeklagten eine Jugendstrafe verhängt wird.

Zugunsten der vier jungen Deutschen sprach, dass seit den Taten viel Zeit vergangen ist. „Hätten wir diesen Fall kurz nach der Tat verhandelt, würden wir bei Ihnen über Jugendstrafen reden“, sagte Staatsanwalt Andreas Kraus den drei Beteiligten der Schlägerei. Der erzieherische Ansatz im Jugendstrafrecht fordert, dass Jugendliche möglichst unmittelbar die Konsequenzen ihrer Taten spüren sollen.

Zudem haben die zwei Mittäter bei der Prügelei ihr Leben mittlerweile deutlich besser im Griff als zum Zeitpunkt der Tat. Der 21-Jährige Azubi hat sich über einen Hilfsjob für eine Lehrstelle empfohlen und engagiert sich zudem als Trainer in einem Sportverein, wo man ihm ein sehr gutes Zeugnis ausstellt. Der andere hat seit fast einem Jahr zumindest einen festen Job, auch wenn ihm der Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe weiterhin eine gewisse Ziellosigkeit attestiert. Nur beim Haupttäter sieht der Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe wenig Anhaltspunkte für ein Umdenken: „Er äußert zwar immer Pläne, wie es weitergehen soll, aber die kenne ich schon länger. Wirklich unternommen hat er nichts.“

Erschwerend kommt hinzu, dass alle vier Jugendlichen schon vorbelastet sind. Gegen den Haupttäter gab es fünf Verurteilungen, darunter mehrere Körperverletzungen. Auch die anderen drei warteten mit jeweils vier Vorahndungen auf.

So fielen die Urteile auch nicht übermäßig milde aus. Gegen den Haupttäter verhängte die Richterin ein Jahr und acht Monate Jugendhaft zur Bewährung. Dazu muss er zwei Wochen in den Arrest, 80 Stunden Sozialdienst leisten und ein Antiaggressionstraining absolvieren. „Sie stehen ab sofort unter extremer Beobachtung und dürfen sich nichts mehr leisten. Der Arrest soll als Warnschuss dienen, um Ihnen das bewusst zu machen“, sagte Richterin Bernhard. Die beiden Mittäter der Schlägerei müssen eine beziehungsweise zwei Wochen in Dauerarrest. Der Mittäter beim Diebstahl muss eine Geldauflage von 1200 Euro bezahlen und 40 Stunden Sozialdienst leisten.

