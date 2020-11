vor 22 Min.

Jugendliche beschädigen Polizeiauto in Bobingen

Die Sachbeschädigung in Bobingen nimmt kein Ende: Am Wochenende haben Unbekannte vier Autos angegangen.

Die Sachbeschädigung in Bobingen nimmt kein Ende: Nach den Randalen im Singoldpark und in der Siedlung waren am Samstagabend erneut Jugendliche unterwegs und beschädigten zwei Autos. Ein Polizeibeamter bemerkte in der Nähe des Bahnhofs eine Gruppe von Jugendlichen und vernahm ein lautes, metallisches Geräusch. Er forderte weitere Streifen an.

Unbekannte reißen Außenspiegel am Polizeiauto ab

Die Beamten suchten die nähere Umgebung ab, konnten zunächst aber keine Sachbeschädigung feststellen. Von der Gruppe waren nur noch zwei Jugendliche vor Ort, die einer Kontrolle unterzogen wurden. Als die Polizisten zum Dienstfahrzeug zurückkehrten, bemerkten sie, dass der rechte Außenspiegel fehlte. Dieser wurde in der Zwischenzeit offensichtlich abgerissen. Vermutlich in der gleichen Nacht wurden an einem in der Jahnstraße geparkten Auto beide Außenspiegel abgerissen und vor Ort liegen gelassen.

Wie die Polizei mitteilt, wurden bereits in der Nacht zuvor drei Autos beschädigt. In der Hochstraße in Bobingen und auf dem Parkplatz gegenüber der Wertachklinik wurden die Heckscheiben von drei Fahrzeugen eingeschlagen. Zeugen, die etwas zu den Sachbeschädigungen sagen können, sollten sich bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 melden.

Auch in Schwabmünchen wurden kürzlich mehrere Autos zerkratzt.

Was eine Psychologin zu derartigen Randalen sagt, lesen Sie hier.

