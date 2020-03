vor 16 Min.

Jugendliche lernen: Anderen helfen kann selbst bereichern

Wenn die 14-jährige Defne den Kindergarten Zur Heiligen Familie in der Bobinger Siedlung betritt, wird sie freudig begrüßt. Die Schülerin der Realschule Bobingen nimmt sich Zeit, um mit den Kindern zu spielen oder ihnen Bücher vorzulesen. Die Achtklässlerin ist Teilnehmerin am Projekt „Jibes“ – Jugend in Bobingen engagiert sich, welches von der Freiwilligenagentur Bobingen in Zusammenarbeit mit den Schulen jährlich organisiert wird.

Von Anja Fischer

Hineinwachsen ins Ehrenamt, Einsatz für andere Personen zeigen, ohne dafür irgendeine Gegenleistung zu erwarten – das ist der Hintergrund von „Jibes“. Sabine Frenkenberger von der Freiwilligenagentur Bobingen und Initiatorin des Projektes erklärt, was bei einer Teilnahme zu tun ist: „Die Schüler verpflichten sich, innerhalb von fünf Monaten insgesamt 40 Stunden ehrenamtlicher Arbeit zu leisten.“ Dafür gibt es ein Teilnahmezertifikat, welches später auch einer Bewerbung beigelegt werden kann. Unterstützt werden die Teilnehmer dabei von einer Gruppe Mentoren, die bei Fragen oder Problemen vermitteln und bei der Suche nach der richtigen Einsatzstelle helfen.

Arbeit mit Kindern macht Spaß

Defne hat ihre 40 Stunden bereits voll, aber ans Aufhören denkt sie deshalb nicht. Dafür macht ihr die Arbeit mit den Kindern zu viel Spaß. Vor zehn Jahren war sie selbst ein Kindergartenkind, heute sieht sie die Arbeit der Erzieherinnen aus Sicht der Erwachsenen. „Erzieherin ist ein sehr schwerer Beruf“, stellt die 14-Jährige fest, möchte aber trotzdem später mit Menschen und Kindern arbeiten.

Ihre Anwesenheit im Kindergarten verschafft den Erzieherinnen Zeit: Während Defne mit den Kindern spielt, beim gemeinsamen Essen mit auf ordentliches Benehmen achtet, im Garten auf die Kleinen aufpasst oder auch mal nur mit ihnen kuschelt und ein Buch vorliest, können die Erzieherinnen ihren vielfältigen anderen Aufgaben nachkommen oder haben zwei bis drei Kinder weniger, mit denen sie basteln oder spielen. Damit bringt die Jibes-Teilnahme für beide Seiten einen Gewinn: Für die teilnehmende Institution ebenso wie für Schüler.

Defne stellt mittlerweile für sich selbst fest, dass sie mit kleineren Kindern besser klar kommt als vorher. Viel habe sie von den Erzieherinnen gelernt, die sie fragen konnte und von denen sie sich einiges abschaute.

Die 14-jährige Emily hat sich für ein Seniorenheim entschieden

Auch die 14-Jährige Emily, eine Mitschülerin von Defne, nahm am Projekt teil. Ihre Einsatzstation ist das Kursana-Domizil in Bobingen , ein Seniorenheim . Emily entschied sich dafür, weil ihr klar war: „Ich komme mit älteren Menschen besser klar als mit kleinen Kindern. Deshalb wollte ich lieber ins Kursana.“ Dort hat sie keine festen Aufgaben, sie bringt Zeit mit, um mit den Bewohnern zu spielen, mit ihnen zu reden oder auch nur zuzuhören. Gerade die Menschen, die wenig Besuch bekommen, freuen sich über ihre Ansprache, merkt Emily bald. Deshalb besucht sie die Bewohner weiterhin, auch über die geforderten 40 Stunden hinaus. Insgesamt verbrachte Emily bereits über 100 Stunden im Seniorenheim und ein Ende ist für sie noch nicht in Sicht. „Ich möchte weitermachen, so lange ich Zeit habe und es mir Spaß macht“, sagt sie.

Besonders eindrucksvoll ist für die Schülerin die Erfahrung, dass es nicht viel braucht, um einen anderen Menschen glücklich zu machen. Oft reiche schon ein Lächeln und einmal zuhören aus, merkt sie und berichtet stolz von einer ganzen Reihe positiver Erfahrungen bei ihrer Arbeit. Mittlerweile kennt sie die Senioren recht gut und weiß, wer gerne eine Runde Mensch-ärgere-Dich-nicht mitspielt oder wer lieber erzählt. Kommt Emily nicht weiter, kann sie auf die Hilfe des Personals vor Ort zurückgreifen.

Eine tolle Erfahrung, die auch andere Schüler machen können: Bereits im April startet eine neue Runde von „Jibes“ an der Mittelschule.

