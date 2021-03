vor 1 Min.

Jugendliche randalieren auf Straßenbahnbaustelle in Königsbrunn

Jugendliche haben an einer Baustelle in Königsbrunn randaliert.

Ein Zeuge hat beobachtet, wie zwei Jugendliche die Leuchten von den Absperrgittern der Baustelle abschlugen.

Zwei Jugendliche haben an der Baustelle der Straßenbahnlinie 3 kurz vor der Endhaltestelle in der Königsallee am späten Samstagabend mehrere Leuchten von den Absperrgittern abgeschlagen und auf die Straße geworfen. Ein Zeuge konnte einen der beiden Jugendlichen zunächst festhalten und alarmierte die Polizei.

Zeuge hatte sich die Personalien gemerkt

Beim Eintreffen der Streife waren allerdings beide Randalierer weg, der Zeuge konnte jedoch die Personalien eines Jugendlichen nennen. Mit diesen Informationen wurden noch am selben Abend beide Tatverdächtigen ermittelt. Ein Sachschaden an den Leuchten und dem Gitter ist offenbar nicht entstanden.

