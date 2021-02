14:10 Uhr

Jugendliche werden bei Einbruchsversuch ertappt

Die Polizei Bobingen sucht vier Jugendliche, die in Königsbrunn in eine Lagerhalle einbrechen wollten.

Ein Zeuge hat vier Jugendliche dabei ertappt, als sie gerade in eine Lagerhalle in Königsbrunn einbrechen wollten. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Vier Jugendliche haben am Samstagnachmittag versucht, die Tür zu einer Lagerhalle in der Guldenstraße in Königsbrunn aufzubrechen. Ein Zeuge entdeckte die jungen Leute gegen 15 Uhr, berichtet die Polizei. Das Quartett ergriff die Flucht. Als die Polizei eintraf, waren die Nachwuchs-Einbrecher aber schon weg.

Die Ermittler hoffen nun, dass es weitere Zeugen gibt, die die Szene beobachtet haben. Bislang ist nur bekannt, dass die vier Jungen etwa 16 bis 17 Jahre alt waren und deutsch aussehen. Zeugen sollen sich unter Telefon 08234/9606-0 melden. (AZ)

