15:38 Uhr

Jugendlicher hat in Königsbrunn Marihuana dabei

Ein kräftiger Marihuana-Geruch bringt Polizisten in Königsbrunn auf die Spur eines Jugendlichen. Der versucht zu fliehen, wird aber eingeholt und ertappt.

Zwei Gramm Marihuana fanden die Polizisten bei dem 17-Jährigen. Dass er die Menge in zwei Päckchen verpackt hatte, lege nahe, dass er diese weiterverkaufen wollte, berichtet die Polizei.

Die Beamten hatten am Samstag den typischen Geruch der Droge in die Nase bekommen, der von dem Jugendlichen ausging, der in der Bushaltestelle in der Schäfflerstraße in Königsbrunn saß. Der junge Mann suchte zunächst das Weite, wurde aber schnell eingeholt und festgehalten. Bei der Durchsuchung wurden die Drogen gefunden.

