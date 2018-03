vor 6 Min.

Junge Botschafter aus Frankreich

Die Schüler des Jugendaustauschs 2018 zwischen Bobingen und Aniche besuchten jüngst das Bobinger Rathaus. „Ich hoffe, dass ihr die Tage hier genießen konntet“, sagte Bürgermeister Bernd Müller und erklärte: „Der Schüleraustausch Bobingen – Aniche und damit die Städtepartnerschaft feiert im kommenden Jahr ihr 50-jähriges Bestehen.

Auch die Stadterhebung Bobingens hat dann 50-jähriges Jubiläum.“ Er freue sich, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Freundschaften entstanden sind, die am Ende zu der Städtepartnerschaft geführt hätten. „Wir hoffen, dass diese Freundschaft zwischen den Bürgern zweier Orte auch auf politischer Ebene weitergestaltet werden wird“, meinte Müller. Er nannte die Schüler „Botschafter der Völkerverständigung“ und machte ihnen bewusst, wie wichtig es sei, sich auf andere Kulturen einzulassen.

Insgesamt 21 französische Schüler im Alter von zwölf bis 15 Jahren wurden in Bobingen begrüßt. „Ich hoffe, ihr bekommt einen guten Eindruck von Deutschland“, sagte Müller. Das straffe Programm, das unter anderem eine Stadtführung in Augsburg, einen Besuch in Hohenschwangau und eine Stadtrallye durch Bobingen vorsieht, machte allen viel Spaß. Bürgermeister Müller hoffte, dass der „Besuch selbst der Beginn einer Freundschaft sei.“ Und: „Ich hoffe, dass ihr euer Nachbarland Deutschland ein wenig lieben lernt.“ Er stellte einen Gegenbesuch im Herbst in Aussicht und lud alle zum Stadtjubiläum im nächsten Jahr ein.