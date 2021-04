Junge Schwabmünchner wählen Jugendbeirat: Das sind die Bewerber

Plus Heuer wählen Schwabmünchner Jugendliche zehn neue Jugendbeiräte. 16 Kandidaten sind zur Wahl aufgestellt und verraten, was sie im Beirat erreichen möchten.

Alle drei Jahre endet die Amtszeit der Schwabmünchner Jugendbeiräte. Zehn neue Gesichter dürfen ran, manche Beiräte werden für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Bis zum Stichtag am 27. April können Jugendliche aus Schwabmünchen entscheiden, wer in den kommenden drei Jahren im Gremium sitzen darf. Diese Kandidaten haben sich zur Wahl aufstellen lassen und verraten, was sie im Jugendbeirat erreichen möchten.

16 Bilder Bildgalerie: Die Kandidaten vom Jugendbeirat 2021 Foto: Jugendbeirat Schwabmünchen

Heuer sind es 16 Jugendliche zwischen 14 und 22 Jahren, die kandidieren. Sie gehen zur Schule, machen eine Ausbildung oder studieren. Gemeinsam haben sie, dass sie sich für die Interessen der Jugendlichen in Schwabmünchen einsetzen wollen. Der Jugendbeirat tagt gemeinsam mit Bürgermeister Lorenz Müller, dem Stadtrat und der Verwaltung. Die Jugendlichen kümmern sich um das Jugendzentrum und stellen verschiedene Aktivitäten und Programme auf die Beine, wie zum Beispiel das Singoldsand-Festival. In den vergangenen drei Jahren brachten die Jugendbeiräte etwa die Erneuerung des Schwabmünchner Skateplatzes ins Rollen und organisierten eine Skatenight und ein Seifenkistenrennen.

Ein Projekt der nächsten Legislaturperiode ist die "Ehrennadel", erklärt Enzo Hirsch, der aktuell im Jugendbeirat sitzt. Die Ehrennadel soll als Auszeichnung an Engagierte in der Schwabmünchner Jugendarbeit verliehen werden. Im Namen der Jugend will sich der Jugendbeirat damit bedanken. Jugendliche können auf der Website Vorschläge für ihren "#Ehrenmensch" einreichen und der Jugendbeirat der nächsten Generation wählt sechs Personen aus, die geehrt werden.

Die Wahl zum Jugendbeirat 2021 läuft digital ab

Und wie läuft die Wahl der neuen Jugendbeiräte ab? Heuer findet die Wahl coronabedingt in einem Online-Verfahren statt. Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen, die am Wahltag mindestens 14 Jahre, aber noch nicht 24 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten in Schwabmünchen oder einem Ortsteil wohnen. Alle Wahlberechtigten haben bis zum 13. April die Wahlunterlagen erhalten. Darin befindet sich ein persönlicher Zugangscode, mit dem man bis zum 27. April auf der Wahlplattform seine Stimme abgeben kann.

