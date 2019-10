vor 3 Min.

Junger Wehringer Betrieb liefert nach ganz Europa

Die Firma Berger aus Wehringen erarbeitet sich in nur drei Jahren einen Kundenstamm in Europa - und wächst weiter. Das gefällt auch Landrat Martin Sailer.

Präzision, Wirtschaftlichkeit, Flexibilität: Mit diesen drei Schlagworten fasst Franz Berger die Strategie seines jungen Unternehmens zusammen.

Der Erfolg gibt ihm offenbar recht – seit Beginn des operativen Geschäftsbetriebs im Oktober 2016 verzeichnet die Berger Maschinenbau GmbH, die sich auf das Fräsen und Montieren von Baugruppen und Maschinen spezialisiert hat, jährlich rapide steigende Umsatzzahlen. Für das laufende Jahr erwartet der Unternehmer einen Gesamtumsatz von rund 4,2 Millionen Euro.

Das Unternehmen beliefert vor allem die deutsche Autoindustrie

Vorwiegend, so Berger, produziere sein Unternehmen Teile für die deutsche Automobilindustrie, auf deren Wünsche dank modernster Produktionstechniken flexibel eingegangen werden könne. Zum wachsenden Kundenkreis gehören jedoch zunehmend auch Auftraggeber aus ganz Europa: „Wir sind stolz darauf, dass wir laufend an Kunden hinzugewinnen und unsere Kontakte ausbauen können“, so der Unternehmensgründer und Geschäftsführer Franz Berger. Das stetige Wachstum ermögliche ihm nicht nur verschiedene Investitionen – beispielsweise in ein neues 5-Achs-Bearbeitungszentrum und die Erweiterung seiner Werkshallen – sondern auch die Beschäftigung neuer Mitarbeiter.

Dieses Beispiel für erfolgreichen Mittelstand freut auch den Landkreis, sagte Landrat Martin Sailer nach seiner jüngsten Besichtigungstour durch das heimische Gewerbe in einer Presseerklärung: Es sei sehr beeindruckend, was Franz Berger mit seinem Team in den vergangenen Jahren im Landkreis Augsburg auf die Beine gestellt habe.

26 Personen arbeiten am Standort in Wehringen

Insgesamt sind inzwischen 26 Personen am Standort in Wehringen beschäftigt, seit vergangenem Jahr bildet die Firma Berger zudem einen Zerspanungsmechaniker aus. Die noch junge Geschichte des Betriebs verdeutlicht, wie gut die wirtschaftlichen Chancen für Unternehmer in unserer Region sind.

Der Landkreis unterstützt junge Unternehmen bei der Ansiedlung im Augsburger Land, hat dazu eine eigene Stelle für Wirtschaftsförderung laufend beschäftigt. Ziel ist es, dass noch mehr Menschen den Mut haben, ein eigenes Unternehmen im Landkreis Augsburg zu gründen.

