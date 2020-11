12:20 Uhr

Kabarettistin schlüpft in die Rolle des Buchhändlers

Kabarettistin und Autorin Franziska Wanninger arbeitete in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen. Wer wollte, konnte mit ihr persönlich ins Gespräch kommen.

Plus Leseratten können in Schwabmünchen die Autorin Franziska Wanninger kennenlernen. Sie arbeitet in der Buchhandlung Schmid mit.

Von Reinhold Radloff

In Schwabmünchen schlüpfte die Autorin in die Rolle des Buchhändlers. Dass Kabarettistin Franziska Wanninger die Arbeit leichtfiel, hat einen besonderen Grund. "Ich habe nach meinem Lehramtsstudium Deutsch/Englisch auch einmal in einer Buchhandlung gearbeitet", berichtete Wanninger, die sich an der Woche der unabhängigen Buchhandlungen beteiligte. Die Buchhandlungen Di Santo in Bobingen und die Ulrichs-Buchhandlung Königsbrunn hatten keine Veranstaltungen geplant.

Autogramme von der Autorin

Franziska Wanninger beriet im Laden von Hans Grünthaler die Kundschaft und bediente die Kasse. Sie signierte auch ihr Buch "Der famose Freistaat" - eine kabarettistische Betrachtung, die sogar drei Wochen lang in der Spiegel-Bestsellerliste rangierte. Ein Buch über das, wie sie sagt, "merkwürdigste aller Bundesländer".

Kritik an der Bürokratie

Die Münchnerin erzählte im Gespräch auch über Persönliches. Und sie wurde Kritik los. Sie ärgert sich darüber, dass die vom Staat versprochene Künstlerhilfe nicht die erhoffte Unterstützung bringen wird: "Die Formulare sind so schwierig auszufüllen, dass bereits in den ersten Zeilen empfohlen wird, sich einen Steuerberater zu nehmen. Und der ist teuer und frisst einen guten Teil der Unterstützung auf." Doch Wanninger bleibt positiv.

Neue Projekte in Planung

Sie hat sich für die Zeit des Lockdowns vorgenommen, an ihrem neuen Programm zu arbeiten. Sie sagt: "Aber in solchen Zeiten witzig zu sein ist nicht ganz einfach." Langweilig wird ihr auch ohne Auftritte nicht. Sie hat Fernsehauftritte, arbeitet eventuell als Lektorin und will ihrer Schwester bei der Kindererziehung helfen. "Anstrengend, aber für mein neues Programm vielleicht inspirierend", sagt sie.

Lesen Sie dazu auch: Applaus für einen Ausrutscher

Themen folgen