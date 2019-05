vor 19 Min.

Kammerchor sucht neue Stimmen

Vorsitzender und Stellvertreterin werden wiedergewählt.

Von Sybille Heidemeyer

In der Jahreshauptversammlung des Kammerchors Schwabmünchen standen nach drei Jahren wieder Vorstandswahlen an.

Als erster Vorsitzender wurde Jürgen Reichardt wiedergewählt. Martina Maisterl wurde von den Mitgliedern in ihrem Amt als zweite Vorsitzende bestätigt, ebenso Anne Bertuleit als Schatzmeisterin. Gerhard Birkle übernimmt die Pressearbeit von Sybille Heidemeyer, die sich nach neun Jahren als Pressereferentin nicht mehr zur Wahl stellte. Dorothee Mehlhart löst Gisela Lettenbauer, die nicht mehr kandidierte, als Schriftführerin ab. Zum Gesamtvorstand gehören weiterhin Tobias Burann-Drixler als musikalischer Leiter und Katja Eing als Notenwartin. Kassenprüfer bleiben Guido Fürst und Fritz Bauer.

In seinem Jahresbericht blickte Jürgen Reichardt auf die zahlreichen Aktivitäten des Kammerchores zurück. Besonders hob er die beiden Auftritte mit Chor und Orchester St. Michael hervor. In der Schwabmünchner Stadtpfarrkirche St. Michael und der Bobinger Stadtpfarrkirche St. Felizitas waren beide Ensembles im Oktober 2018 gemeinsam mit der „Cäcilienmesse“ von Charles Gounod zu hören. Im November konzertierte der Kammerchor mit einem geistlichen Programm in Klosterlechfeld und Reinhartshausen. Die Gestaltung von Gottesdiensten in Schwabmünchen und Bobingen, zwei Probenwochenenden und das überaus erfolgreiche Frühjahrskonzert in der Schwabmünchner Stadthalle am 11. Mai rundeten das Chorleben ab.

Der Kammerchor Schwabmünchen wurde 1996 gegründet

Der Kammerchor wurde im Jahr 1996 gegründet und besteht aktuell aus 39 Sängerinnen und Sängern aus Schwabmünchen und Umgebung. Chorleiter ist seit 2002 Tobias Burann-Drixler, Kirchenmusiker der Stadtpfarrkirche St. Felizitas in Bobingen und Organisator und künstlerischer Leiter des Bobinger Musiksommers.

Im Rahmen dieser beliebten Konzertreihe wird der Kammerchor gemeinsam mit dem renommierten Thüringer Akademischen Singkreis (TASK) am 21. Juli 2019 in St. Felizitas in Bobingen ein geistliches Konzert geben. Beim Wertungssingen des Augsburger Sängerkreises im November in Stadtbergen möchte sich der Kammerchor Schwabmünchen mit anderen Chören messen. Am dritten Adventssonntag führt der Chor mit Orchesterbegleitung in St. Felizitas das Oratorium „Die Geburt Christi“ von Heinrich von Herzogenberg auf.

Tenöre sind vor allem gesucht

„Neue Stimmen sind herzlich willkommen, besonders suchen wir Tenöre“, richtet sich Chorleiter Tobias Burann-Drixler an interessierte Sängerinnen und Sänger. Der Kammerchor ist stolz auf sein breit aufgestelltes Repertoire, das große klassische Chorwerke, geistliche und weltliche A-cappella-Stücke, Opernchöre, Filmmusik und Popsongs umfasst. Aktuell bewirbt sich der Kammerchor für den diesjährigen Kunst- und Kulturpreis der Stadt Schwabmünchen.

Die Chorproben sind jeweils donnerstags (außer in den Ferien) von 19.45 Uhr bis 22 Uhr im Musiksaal der Leonhard-Wagner-Mittelschule, Breitweg 16a, in Schwabmünchen. Weitere Infos und Kontaktdaten im Internet unter www.kammerchor-schwabmuenchen.de

Themen Folgen