Kammersiegerin aus Königsbrunn darf einen Ford Mustang verschönern

Tatjana Hagn aus Königsbrunn möchte als Malerin und Lackiererin einmal den Betrieb ihres Vaters übernehmen. Die Gesellin übt gern an einem rassigen Auto.

Von Claudia Deeney

Drei Jahre hat Tatjana Hagn im Königsbrunner Betrieb ihres Vaters gelernt. Im Sommer legte sie ihre Gesellenprüfung zur Malerin und Lackiererin ab. Außerdem setzte sie sich im praktischen Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerkes in ihrem Gewerk als Beste durch.

Normalerweise würdigt die Handwerkskammer für Schwaben (HWK) die jungen Menschen für ihre super Leistungen mit einer großen Feier. Der rote Teppich gehört dann auch dazu, wie der Presseinformation der HWK zu entnehmen ist. In diesem Jahr fällt alles flach für die insgesamt 57 jungen Männer und Frauen. Dafür besuchte Präsident Hans-Peter Rauch die Gesellen zu Hause: "Unsere Kammersieger sind wirklich tolle Vorbilder und haben super Leistungen erbracht. Das muss gewürdigt werden und deshalb mache ich eine mehrtägige Tour durch ganz Schwaben, um die Siegerurkunden persönlich zu überreichen“.

Königsbrunnerin freut sich über den Besuch des HWK-Präsidenten

Rauch machte auch in der Brunnenstadt Station, um der 19-jährigen Tatjana Hagn zu gratulieren und ihr das Kammersiegerpaket persönlich zu überreichen. „Das ist schon eine Ehre für mich, es ist schön, dass Herr Rauch diesen Aufwand betreibt“, erklärt denn auch die junge Frau. Sie bestätigt auch die Aussage des Präsidenten, dass Jugendliche auf Sicherheit im Handwerk setzen.

Bei ihr habe sich der immer noch mehr von Männern ausgewählte Beruf logischerweise ergeben, wie sie sagt: „Ich möchte in einem Jahr den Weg zur Meisterprüfung angehen und später den Betrieb meines Vaters übernehmen." Was diesen auch freut, wie er sagt: „Sie hat noch ein bisschen was dazuzulernen. Aber ich gehe davon aus, dass ich irgendwann die Verantwortung abgeben kann.“

An einem Ford Mustang übt Tatjana Hagn besonders Lackierarbeiten

Vater und Tochter hätten schon so manchmal ihre Reibungspunkte, was generationsbedingt sicher normal sei. Einig sind sie sich aber auf alle Fälle beim momentanen gemeinsamen, auffälligen Übungsstück für besondere Lackierarbeiten. In der Betriebshalle der Firma steht, nicht zu übersehen, ein Ford Mustang. Teilweise ist er schon mit Motiven, beispielsweise auf der Motorhaube versehen, die Beifahrertür ist noch abgeklebt. „Ja, an dem Auto darf ich üben“, bestätigt die junge Gesellin und das mache richtig Spaß.

