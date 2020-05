vor 34 Min.

Kampfsport-Kinder trainieren im Luitpoldpark

Corona macht erfinderisch, deshalb trainieren Kinder im Kampfanzug auf der Blumenwiese. Doch nicht alle können mitmachen.

Von Christian Kruppe

Die vergangenen Wochen waren schwer für Guido Blätz und die Schüler seiner Kampfsportschule „Chon Ji“ in Schwabmünchen. Ein gemeinsames Training in den Räumen an der Augsburger Straße ist nicht möglich. „Wir bieten zwar Trainingsstunden über Live-Videos an, aber das ersetzt das Training in der Schule nicht“, so Blätz. Denn neben dem Gefühl, zusammen zu trainieren, kommt auch der körperliche Kontakt viel zu kurz. Und auch Taekwondo-Disziplinen wie ein Formenlauf lassen sich im heimischen Wohnzimmer nur schlecht umsetzten. Gut, dass nun der „kontaktlose Individualsport“ im Freien auch in kleinen Gruppen möglich ist. Und gut, dass Guido Blätz und sein Team auch kreative Lösungen parat haben.

Fast 50 Kinder trainieren gemeinsam

So sammelten sich im Schwabmünchner Luitpoldpark auf einmal ganz viele Kinder in vornehmlich weißen Kampfanzügen. „Wir haben unser erstes Freilufttraining in den Park verlegt“, so Blätz. Und dabei groß aufgezogen. Zwölf Trainer machten mit, so konnten fast 50 Nachwuchssportler mal wieder gemeinsam trainieren.

Für die Kinder und Jugendlichen ein echter Höhepunkt nach den vergangenen Wochen. Das beweisen die glücklich leuchtenden Augen, wie auch der Andrang. „Wir mussten am Ende einigen absagen“, so Blätz. „Aber die kommen beim nächsten Mal zum Zug“, verspricht er. Denn es wird nicht bei dem einen Termin bleiben. „Wir werden je nach Wetter und Verfügbarkeit der Trainer das immer wieder machen“, erklärt der Schulleiter. „Außerdem werde ich nun auch die Videostunden im Park machen, denn dann können auch vier Schüler mit dabei sein“, ergänzt er.

Die Gruppen verteilten sich auf der Fest- und Klöckwiese

So entstand ein ungewohntes, aber auch beeindruckendes Bild im Park als sich die zwölf Gruppen auf der Fest- und Klöckwiese zum Training verteilten.

Auch die vielen Eltern wirkten erleichtert, dass ihren Sprösslingen wieder Abwechslung geboten wird. Mit dem gebotenen Abstand beobachteten sie, wie viele andere Gäste im Park auch, das Training auf den blühenden Wiesen. Unter den Zuschauern weilte auch kurz Heinz Schwarzenbacher, der Vorsitzende des Verschönerungsvereins. „Super, so soll es sein“, freute er sich. Da hat er wohl recht, denn besser als so lässt sich der Slogan „Ein Park für alle“ wohl kaum darstellen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen