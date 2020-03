Kann das abgebrannte Bauernhaus aus Siegertshofen wieder aufgebaut werden?

Plus Im Bauernhofmuseum Illerbeuren ist die historische Sölde aus Siegertshofen ausgebrannt. Wie es mit dem historischen Gebäude weitergeht, ist noch offen.

Betreten durfte Museumsleiter Dr. Bernhard Niethammer die abgebrannte Sölde Siegertshofen im Bauernhofmuseum Illerbeuren (Unterallgäu) noch nicht. Das behalten sich die Kriminalbeamten vor, die derzeit abschließend ermitteln, warum das historische Gebäude am Samstagabend lichterloh in Flammen stand. Nach aktuellem Kenntnisstand haben umherwirbelnde Funken des Illerbeurer Funkenfeuers, das etwa 200 Meter davon entfernt loderte, das Strohdach des über 350 Jahre alten kleinen Bauernhofs entzündet.

Die Sölde stammt aus dem Landkreis Augsburg

Nun ragt der verkohlte Dachstuhl des Gebäudes als schwarzes Gerippe in den Himmel, mittendrin der schmale, gemauerte Kamin. Ob die beiden Stockwerke darunter noch zu retten sind, kann Niethammer erst beurteilen, wenn die polizeiliche Sperrung des Gebäudes aufgehoben wird und er es in Augenschein nehmen darf. Aber auch wenn das möglich ist, hat der Brand aus Sicht des Bauhistorikers unersetzbaren Schaden angerichtet: „Selbst wenn wir die Sölde aus dem Jahr 1669 wieder aufbauen können, geht das Authentische verloren“, sagt er. Umso bitterer ist das, als gerade dieser Hof, einst erbaut von einem Kleinbauern im Augsburger Land, der sich als Schneider noch etwas dazu verdienen musste, ein wichtiges Bauzeugnis im Freilichtmuseum ist. Er markiert beispielhaft den Übergang vom hölzernen zum steinernen Haus – die originale Holzkonstruktion dürfte aber ziemlich beschädigt sein.

Schaden wird auf 750.000 Euro geschätzt

Immerhin blieb die Sölde Honsolgen verschont, die in unmittelbarer Nähe steht, ebenso alt und auch mit Stroh gedeckt ist. Zusammen mit dem Bauernhaus Meßhofen, einem großen Stadel aus Nattenhausen (Landkreis Günzburg), einem Schweinestall und einer Viehwaage bilden die Sölden die sogenannte Baugruppe Mittelschwaben. Die blieb am Sonntag, dem Eröffnungstag nach der Winterpause im Bauernhofmuseum, erst einmal gesperrt für die Besucher. Niethammer hofft aber, dass die anderen Häuser vielleicht schon Ende der Woche wieder zu besichtigen sind, wenn die Brandstelle bis dahin abgesichert ist. Auf 750.000 Euro wird momentan der materielle Schaden beziffert. Ob dafür sogar die Gemeinde haften muss, die Veranstalter des Funkenfeuers war, bleibt zum derzeitigen Stand der Ermittlungen reine Spekulation. „Man wird sehen, wie es sich entwickelt, so weit sind wir noch lange nicht“, sagt Bürgermeister Hermann Gromer. Erst einmal müsse man abwarten, was die Polizei als endgültige Brandursache bekannt gibt. Froh ist er jedenfalls, dass weder Menschen noch Tiere zu Schaden gekommen sind. Und eins kann er schon jetzt mit Gewissheit sagen: „An dieser Stelle in Illerbeuren wird es definitiv kein Funkenfeuer mehr geben.“

